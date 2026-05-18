Ukraina rikthen kontrollin e Stepnohirskut në rajonin Zaporizhzhia, thotë inteligjenca ushtarake
Ukraina ka shtyrë forcat ruse nga qyteti juglindor i Stepnohirsk në rajonin e Zaporizhzhias, raportoi inteligjenca ushtarake ukrainase (HUR).
Avancimi ukrainas u konfirmua nga pamjet e lëvizjeve të trupave ukrainase të publikuara nga HUR, të cilat tregojnë ushtarë nga njësia speciale "Artan" e inteligjencës ushtarake ukrainase që përballen me forcat ruse në Stepnohirsk.
Qyteti taktikisht i rëndësishëm ndodhet 30 kilometra në jug të Zaporizhzhia dhe ndodhet përgjatë autostradës së rëndësishme Veri-Jug E105, transmeton Telegrafi.
Pamjet e gjeo-lokuara treguan automjete të blinduara ukrainase që vepronin në një udhëkryq në autostradë ndërsa kalonin drejt Stepnohirsk qendror, zona që më parë ishin vlerësuar nga harta e monitorimit të fushëbetejës ukrainase DeepState si nën kontrollin e fortë rus.
"Gjatë operacionit, i cili u zhvillua në koordinim të ngushtë me njësitë ngjitur, forcat speciale të inteligjencës ushtarake kryen një sërë veprimesh sulmuese aktive me qëllim dëbimin e pushtuesve rusë nga qyteti dhe stabilizimin e situatës në vendbanim", tha njësia speciale Artan në një deklaratë të publikuar në Telegram.
"Si rezultat i luftimeve në kushte të vështira urbane, forcat pushtuese ruse u rrëzuan nga pozicionet e fortifikuara dhe vendet kyçe në Stepnohirsk ranë nën kontrollin e Forcave të Sigurisë dhe Mbrojtjes të Ukrainës", vazhdoi deklarata.
Trupat ruse nuk e kishin pushtuar kurrë Stepnohirskun, por grupet e tyre të infiltrimit kanë hyrë rregullisht në qytet, konkretisht nga Kamianske, një qytet i vendosur pesë kilometra në jug përgjatë autostradës, sipas Vladyslav Voloshyn, zëdhënësit të Forcave Jugore të Mbrojtjes të Ukrainës.
Voloshyn tha se Rusia është përpjekur të pushtojë Stepnohirskun për të përparuar më afër Zaporizhzhias, kryeqytetit rajonal të rajonit Zaporizhzhia.
Marrja e kontrollit të Stepnohirskut dhe autostradës E105 kërcënon të ndërlikojë ndjeshëm përpjekjet e vazhdueshme të Rusisë për të përparuar drejt Zaporizhzhias.
Forcat ruse kanë përparuar përgjatë bregut lindor të lumit Dnipro drejt qytetit të Prymorske, duke synuar ta sjellin Zaporizhzhian brenda rrezes së artilerisë.
Pasi Paroinen, një analist i organizatës së analizave me burim të hapur Black Bird Group me seli në Finlandë, konfirmoi për Kyiv Independent se forcat ukrainase kishin nisur një seri kundërsulmesh në drejtim të Stepnohirskut, duke shtuar se ai besonte se ishte e mundur që forcat ukrainase të ishin në gjendje të stabilizonin situatën në zonë në të ardhmen e afërt.
"Aksionet e sulmit u kryen në një mënyrë të koordinuar, duke përdorur zbulimin ajror dhe zjarr të saktë", tha në Telegram, Viktor Torkotiuk, komandanti i njësisë speciale Artan.
"Çdo shtëpi u kontrollua për 'surpriza' dhe mbetje të fuqisë punëtore të banuesit. Ne nuk përjashtojmë që armiku të vazhdojë të përpiqet të hyjë përsëri në qytet, por ne jemi gati për këtë", shtoi ai.
Voloshyn, zëdhënësi i Forcave Jugore të Mbrojtjes të Ukrainës, tha se nuk mund të komentonte mbi deklaratën e HUR, pasi ajo u lëshua nga një degë tjetër e ushtrisë. /Telegrafi/