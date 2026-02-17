Ukraina po rrit kundërsulmin e saj duke rimarrë territore nga trupat ruse
Forcat ukrainase po rrisin ritmin dhe shkallën e kundërsulmit të Kievit, pasi kanë arritur të eliminojnë javë të tëra të përparimeve të Rusisë dhe të çlirojnë shumë vendbanime të vogla në Ukrainën juglindore në rajonin e Zaporizhzhisë gjatë javës së kaluar, tregojnë raportet.
Sipas Institutit për Studimin e Luftës (ISW) me seli në SHBA, përparimi kryesor ukrainas është regjistruar afërsisht 80 kilometra në lindje të qytetit të Zaporizhzhisë, ku forcat ruse kishin arritur përparime që nga vera e vitit 2025, transmeton Telegrafi.
Forcat ukrainase kanë rimarrë gjithashtu kontrollin e territorit në Ukrainën verilindore dhe lindore, në frontet Kharkiv, Kostiantynivka, Pokrovsk dhe Novopavlivka.
Trupat e Kievit filluan të ngadalësojnë trupat ruse rreth një javë më parë dhe në shumë zona ndaluan kryesisht përparimin e tyre.
ISW deklaroi se kundërsulmet ukrainase ka të ngjarë të shfrytëzojnë bllokimin e fundit të aksesit të forcave ruse në Starlink.
Që nga fillimi i shkurtit, ministria e mbrojtjes e Ukrainës dhe SpaceX i Elon Musk kanë bllokuar trupat ruse nga përdorimi i Starlink për të operuar dhe kontrolluar dronët sulmues mbi Ukrainë.
Pavarësisht deklaratave të shumta nga SpaceX se kompania nuk shet ose dërgon Starlink në Rusi dhe "nuk bën biznes të asnjë lloji me qeverinë ruse ose ushtrinë e saj", autoritetet ukrainase informuan kompaninë se trupat e Moskës kishin montuar sisteme Starlink në dronët sulmues rusë për të sulmuar më thellë në Ukrainë.
Zyrtarët ukrainas thanë se kishin mbledhur prova për "qindra" sulme nga dronët e pajisur me Starlink. Kjo u lejoi operatorëve rusë të anashkalonin mbrojtjet elektronike të Ukrainës që çaktivizojnë dronët duke bllokuar sinjalet GPS dhe radio.
Ndërsa SpaceX mori masat e nevojshme nga ana e saj, Ukraina gjithashtu nisi një verifikim të të gjitha terminaleve Starlink në vend në përgjigje të përdorimit të paautorizuar të Starlink nga forcat ruse.
Që atëherë, trupat ruse dhe blogerët e lidhur me Kremlinin u ankuan për problemet e komunikimit dhe komandës dhe kontrollit në fushën e betejës.
Zyrtarët e Kievit deklaruan se komanda ushtarake ruse po përgatitet për ofensivën e verës 2026 në drejtimin Slovyansk-Kramatorsk ose në drejtimin e qytetit Orikhiv-Zaporizhzhia - ose të dyja - por forcat ruse tani po përpiqen të kapin pozicionet e nevojshme fillestare për të nisur ofensivën në afatin kohor të synuar nga komanda.
Ndërsa trupat ruse humbën aksesin e tyre të paautorizuar në Starlink dhe ndërsa Kievi futi një sistem të detyrueshëm regjistrimi dhe "listën e bardhë" të Starlink, forcat e Moskës janë përpjekur të gjejnë një zgjidhje dhe ndoshta një boshllëk në rregullore.
Nga ana tjetër, forcat kibernetike ukrainase u paraqitën si një shërbim aktivizimi i lidhur me Rusinë, që ofronte për të ndihmuar në rivendosjen e terminaleve që ishin shkëputur sipas rregullave të reja të regjistrimit.
Ushtarët dhe operatorët rusë u udhëzuan të paraqisnin informacione identifikuese dhe koordinatat e terminaleve të tyre, nën maskën se pajisjet do të riaktivizoheshin përmes qendrave të shërbimit administrativ ukrainas.
Grupi ukrainas më vonë tha se mblodhi 2,420 paketa të dhënash që lidheshin me terminalet e përdorura nga Rusia dhe i transferoi ato në agjencitë e zbatimit të ligjit dhe mbrojtjes të Ukrainës.
Të dhënat më pas u ofruan autoriteteve "për transferim përfundimtar në modalitetin e tullave", që do të thotë çaktivizimi i terminaleve.
Forcat kibernetike ukrainase pretendojnë se terminalet u çaktivizuan më pas.
Grupi tha gjithashtu se mori 5,000 euro nga ushtarët rusë që kërkonin të rivendosnin lidhjen. Paratë u dhuruan për përpjekjet ukrainase të mbledhjes së fondeve me dronë.
Operacioni ndihmoi gjithashtu në identifikimin e 31 "tradhtarëve" ukrainas që dyshohet se ishin të gatshëm të ndihmonin forcat ruse duke regjistruar terminalet. Sipas deklaratës, ky informacion i është përcjellë Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU). /Telegrafi/