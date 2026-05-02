Ukraina po përdor GTA V për stërvitjen e pilotëve të dronëve
Operatorët ukrainas të dronëve po stërviten duke luajtur GTA V.
Një shkollë dronësh po e përdor lojën si një simulator për pilotët e FPV-ve, duke replikuar kontrolle reale për të praktikuar navigimin, shpejtësinë dhe koordinimin në mjedise komplekse.
Mund të tingëllojë e çuditshme, por ka kuptim.
Simulatorët profesionistë janë të shtrenjtë dhe të kufizuar, ndërsa një lojë si GTA tashmë ofron botë të mëdha dhe të detajuara ku praktikantët mund të ndërtojnë në mënyrë të sigurt aftësi të vërteta.
Kjo është ajo që e bën këtë interesante.
Tregon se si mjetet e ndërtuara për argëtim mund të ripërdoren shpejt për përdorim serioz në botën reale.
Ndonjëherë inovacioni nuk ka të bëjë me ndërtimin e diçkaje të re, por me përdorimin e asaj që tashmë ekziston ndryshe. /Telegrafi/