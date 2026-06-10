Si duket video-loja Metro 2039?
Studioja 4A Games ka publikuar pamjet e para të plota për video-lojën e shumëpritur Metro 2039, duke u dhënë fansave një vështrim më të detajuar mbi aventurën e re post-apokaliptike që zhvillohet në tunelët e metrosë së Moskës.
Video-loja u prezantua gjatë Xbox Games Showcase 2026 dhe pritet të dalë në shkurt të vitit 2027.
Sipas trailerit të ri, Metro 2039 rikthen elementet karakteristike të serisë: aksionin në vetën e parë, lëvizjen e fshehtë (stealth), eksplorimin e tuneleve të errëta dhe sipërfaqes së shkatërruar, si dhe mekanikat e mbijetesës që e kanë bërë të famshme këtë sagë. Pamjet tregojnë gjithashtu një nivel të lartë grafik dhe ambiente shumë të detajuara.
METRO 2039 | Gameplay Reveal - Hunter www.youtube.com
Në qendër të historisë është personazhi i ri i quajtur “I Huaji” (The Stranger), i cili përballet me Hunterin, ish-anëtarin legjendar të Urdhrit Spartan, që tani sundon Metronë si një diktator i njohur me titullin “Fuhrer”. Historia fokusohet në luftën kundër propagandës, shtypjes dhe regjimit autoritar që ka marrë kontrollin e tuneleve të metrosë.
Traileri zbulon edhe disa risi në gameplay, përfshirë armën e re të heshtur “Shatun”, mjete të reja shpërthyese për depërtim në zona të fortifikuara, si dhe mënyra të reja për të shfrytëzuar mjedisin gjatë betejave.
Fansat e serisë në Reddit kanë vlerësuar se loja ruan atmosferën e njohur të Metro Exodus, ndërsa grafika dhe efektet vizuale janë përmirësuar ndjeshëm. Disa komentues kanë vënë në dukje se aksioni duket më dinamik, por pa humbur ndjesinë e errët dhe klaustrofobike që karakterizon serinë Metro.
Metro 2039 do të publikohet në shkurt 2027 për PlayStation 5, Xbox Series X/S dhe PC. /Telegrafi/