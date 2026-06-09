Nintendo Direct me prezantim që do të zgjasë 50 minuta
Nintendo ka njoftuar se do të presë një prezantim të Nintendo Direct nesër, të martën, më 9 qershor, në orën 7 të mëngjesit.
U njoftua në aplikacionin Nintendo Today dhe Nintendo thotë se do të zgjasë afërsisht 50 minuta, e ndjekur nga një prezantim 95-minutësh në Nintendo Treehouse, transmeton Telegrafi.
Ka qenë një javë e mbushur me zbulime për botuesit dhe zhvilluesit në shfaqje të ndryshme, si PlayStation State of Play i javës së kaluar, shfaqja e Geoff Keighley në Summer Game Fest dhe Xbox Games Showcase. Tifozët kanë pritur me padurim lajme nga Nintendo në lidhje me një Direct të dyshuar dhe më në fund po ndodh.
Sa i përket asaj që të presim, ka ende shumë gjëra që nuk dimë për vitin 2026 dhe Nintendo Switch 2, si datat e lëshimit për Fire Emblem: Fortune's Weave, The Duskbloods të FromSoftware dhe të tjera, për të mos përmendur lëshimin e afërt të Splatoon Raiders. /Telegrafi/