Ukraina dhe Rusia përfundojnë ditën e parë të bisedimeve në Gjenevë, ndërsa Trump ka një mesazh për Kievin
Negociatorët nga Ukraina dhe Rusia përfunduan të martën ditën e parë nga dy ditët e bisedimeve të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-të në Gjenevë, me presidentin e SHBA-së Donald Trump që i bëri presion Kievit që të veprojë shpejt për të arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit katërvjeçar.
Përpara negociatave në Zvicër, Rusia kreu sulme ajrore gjatë natës në të gjithë Ukrainën, duke dëmtuar rëndë rrjetin e energjisë në qytetin portual jugor të Odesës.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet lanë dhjetëra mijëra njerëz pa ngrohje dhe ujë.
"Ne jemi gati të ecim shpejt drejt një marrëveshjeje të denjë për t'i dhënë fund luftës", tha Zelensky në fjalimin e tij të mbrëmjes, duke thënë se po priste një raport nga ekipi negociator në Gjenevë. "Pyetja për rusët është: Çfarë duan ata?".
E negociatori kryesor i Ukrainës, Rustem Umerov, kreu i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, tha në një deklaratë se bisedimet e ditës ishin përqendruar në "çështje praktike dhe mekanikën e vendimeve të mundshme", pa dhënë detaje.
Ai bëri të ditur se negociatat do të rifillojnë të mërkurën për një ditë të fundit.
Takimi i Gjenevës vjen pas dy raundeve të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-të në Abu Dhabi që përfunduan pa një përparim të madh, pasi të dy palët mbetën larg në çështje kyçe, siç është kontrolli i territorit në Ukrainën lindore.
Presidenti amerikan, Donald Trump po i kërkon Moskës dhe Kievit të arrijnë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës më të madhe të Evropës që nga viti 1945, megjithëse Zelensky është ankuar se vendi i tij po përballet me më shumë presion për të bërë lëshime.
Para se të fillonin bisedimet, Umerov minimizoi shpresat për një hap të rëndësishëm përpara në Gjenevë, duke thënë se delegacioni ukrainas po punonte "pa pritje të tepërta".
Të dërguarit amerikanë, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, përfaqësonin administratën Trump në bisedime.
Në një përpjekje të rrallë për të negociuar dy kriza të mëdha globale njëkohësisht, ata morën pjesë në negociatat indirekte të mëngjesit me zyrtarët iranianë në Gjenevë përpara se të ndërmjetësonin bisedimet midis Ukrainës dhe Rusisë.
Dhe Trump e vendosi topin në fushën e Ukrainës kur u pyet nga gazetarët se çfarë priste nga bisedimet e së martës me Rusinë, shkruan Reuters, përcjell Telegrafi.
"Ukraina duhet të ulet shpejt në tryezë. Kjo është e gjitha që po ju them", u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One.
Rusia po kërkon që Ukraina të lëshojë 20% të mbetur të rajonit lindor të Donetskut që Moska nuk ka arritur ta pushtojë - diçka që Kievi refuzon ta bëjë.
Delegacione nga disa vende evropiane ishin të pranishme në Gjenevë, sipas katër burimeve të njohura me çështjen, por nuk morën pjesë vetë në bisedimet trepalëshe të paqes.
Evropianët u ftuan pasi Zelensky u kërkoi zyrtarëve amerikanë t'i përfshinin ata, tha një nga burimet, duke shtuar se ata do të informoheshin nga amerikanët dhe ukrainasit rreth diskutimeve.
Rusia në të kaluarën ka shprehur kundërshtimin e saj ndaj përfshirjes evropiane. /Telegrafi/