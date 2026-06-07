Në Deçan është konfiskuar një armë zjarri pasi një person i dyshuar është ndaluar nga Policia e Kosovës në rrethana të rastësishme.

Sipas njoftimit policor, ngjarja ka ndodhur më 6 qershor 2026, rreth orës 09:35, kur një mashkull kosovar, derisa po kalonte vendkalimin e këmbësorëve, është rrëzuar dhe nga brezi i tij i ka rënë një armë.

Në afërsi kanë qenë zyrtarë policorë, të cilët kanë ndërhyrë menjëherë, duke e shoqëruar personin e dyshuar në stacionin policor për intervistim.

Nga i dyshuari është konfiskuar një pistoletë me nëntë fishekë.

Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti po trajtohet në procedurë hetimore. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme