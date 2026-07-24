U refuzuan nga Guardiola dhe Ancelotti, Italia gjen trajnerin e ri – zyrtarizimi së shpejti
Andrea Pirlo pritet gjerësisht të marrë përsipër detyrën si trajneri i ri i Italisë së shpejti me një kontratë deri në Kupën e Botës 2030, pasi Carlo Ancelotti dhe Pep Guardiola e refuzuan.
Azzurrët mund të jenë më në fund në prag të sigurimit të një trajneri për herë të parë që kur Gennaro Gattuso dha dorëheqjen pas dështimit në ‘play-off’ të Kupës së Botës 2026.
Drejtori teknik Paolo Maldini dhe këshilltari special Leonardo konfirmuan në konferencën për shtyp të djeshme se kishin folur fillimisht me ish-trajnerin e tyre të Milanit, Ancelottin, pastaj me Guardiolën.
Me lajmet e sotme se Guardiola e kishte refuzuar rolin për të qëndruar më afër familjes së tij pas një dekade në Manchester City, vëmendja është e gjitha te Pirlo.
Sipas mediumeve La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia dhe Calciomercato, njoftimi i emërimit të Pirlos mund të bëhet para se të mbarojë fundjava.
Edhe pse aktualisht është nën kontratë me ekipin e Ligës Profesionale të Emirateve të Bashkuara Arabe, United FC, një rol që e mori vetëm në korrik 2025, ndërprerja e kësaj marrëveshjeje nuk duhet të jetë shumë problem.
Andrea Pirlo is widely expected to take over as the new Italy coach imminently with a contract to the 2030 World Cup, after Carlo Ancelotti and Pep Guardiola turned it down.#Azzurri #Calcio #Nazionale #Pirlo #UnitedFC pic.twitter.com/VClVRAnZjb
— Football Italia (@footballitalia) July 24, 2026
Marrëveshja e tij me Italinë duhet të jetë e vlefshme deri në fund të Kupës së Botës 2030 dhe të ketë një pagë prej afërsisht 1.5 milion eurosh për sezon.
Kjo është dukshëm më pak se sa do të kërkohej për Ancelottin, Guardiolën, Roberto Mancinin ose Antonio Conten.
47-vjeçari, ashtu si paraardhësi i tij Gattuso, është një veteran i skuadrës që fitoi Kupën e Botës 2006.
Karriera e tij si trajner ka qenë disi e përzier, duke fituar Kupën e Italisë në një sezon të tij te Juventusi, pastaj një vit me Karagumrukun në Turqi, përpara një sezoni të ngadaltë në Serie B për Sampdorian. /Telegrafi/