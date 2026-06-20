Turqia u eliminua nga Kupa e Botës, por autoritetet turke u impresionuan më shumë nga përshëndetja në semafor për "terroristin" Hakan Sukur
Në raundin e dytë të Kupës së Botës, Turqia humbi ndaj Paraguait me rezultatin 1-0 dhe kështu humbi shansin për të avancuar në fazën eliminatore të garës, gjë që shkaktoi reagime të stuhishme në atë vend.
Tifozët janë të zhgënjyer dhe mendojnë se futbollistët i zhgënjyen me humbjet kundër Australisë dhe Paraguait, por autoritetet në Ankara u habitën më shumë nga një detaj në ndeshjen e raundit të dytë.
Domethënë, para fillimit të ndeshjes, emrat e turqve që morën përshëndetje publike u shfaqën në ekranin e stadiumit në Santa Clara, siç është zakon në Kupën e Botës të këtij viti.
Hakan Sukur’s name has been erased from club and country records, and Turks are dissuaded from ever mentioning him — but some rebellious fans paid extra for him to get a special shoutout at tonight’s game: https://t.co/cNIQFen6Qc pic.twitter.com/NNqhFjdatf
— Kevin V. Nguyen (@KevinNguyen_89) June 20, 2026
Midis tyre, emri i Hakan Sukur, ish-kapiten i ekipit kombëtar dhe legjendë e futbollit turk, të cilin qeveria aktuale në Ankara e konsideron armik të shtetit dhe terrorist, u shfaq dy herë.
Është e qartë se tifozët e Turqisë, të cilët nuk pajtohen me qeverinë aktuale turke dhe e duan Sukurin, paguan që emri i tij të jetë në tabelën e rezultateve.
Është historia e futbollit dhe mbijeton si një shofer taksie: Makthi i persekutimit dhe internimit të Hakan Sukur
Autoritetet turke e akuzojnë Sukurin për pjesëmarrje në përpjekjen për grusht shteti të vitit 2016 dhe e lidhin atë me organizatën FETO, të cilën Ankaraja e konsideron terroriste.
Për shkak të kësaj, Sukur, mbajtësi i rekordit të ekipit kombëtar turk për numrin e paraqitjeve (112) dhe golave (58), ka qenë në mërgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga viti 2016, ku punon si shofer taksie. /Telegrafi/