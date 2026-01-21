Turqia i afrohet edhe më shumë energjisë bërthamore, pasi reaktori i parë është 99% i përfunduar
Turqia po i afrohet vazhdimisht qëllimit të saj për të prodhuar energjinë e parë elektrike nga energjia bërthamore, pasi reaktori i parë i centralit të saj të parë bërthamor është përfunduar në 99%, tha një zyrtar i lartë të hënën, ndërsa kryente inspektimet.
"Ne kryem inspektime në vendin e centralit bërthamor Akkuyu, ku ëndrra 70-vjeçare bërthamore e Turqisë po shndërrohet në realitet", ka thënë ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar në një postim në X, përcjell Telegrafi.
"Së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Rosatom, Alexey Likhachev, shqyrtuam në vend punën që po zhvillohet në dhomën e kontrollit - truri i reaktorit të parë, ndërtimi i të cilit është përfunduar në 99%. Më pas mbajtëm një takim gjithëpërfshirës për të diskutuar progresin e projektit", shtoi ai.
Projekti Akkuyu prej 20 miliardë dollarësh, i vendosur në provincën Mersin në jug të vendit, shquhet si gurthemeli i strategjisë së Turqisë për të diversifikuar furnizimet me energji dhe për të zvogëluar varësinë nga importi.
Pasi të jetë plotësisht funksional, termocentrali prej 4.8 gigavatësh (GW), me katër reaktorët e tij, pritet të gjenerojë rreth 10% të energjisë elektrike të Turqisë.
Bayraktar, si dhe drejtuesit e Rosatom, njoftuan më parë planet për vënien në punë të reaktorit të parë këtë vit.
"Si Turqi, qëllimi ynë është ta bëjmë energjinë bërthamore me zero emetime, të pandërprerë dhe miqësore me mjedisin, një nga burimet më të forta në ‘përzierjen energjetike’ të vendit tonë", vuri në dukje më tej Bayraktar.
Siç ka thënë ministri, "energjia bërthamore nuk është vetëm një mjet për gjenerimin e energjisë elektrike për ne; është gjithashtu çelësi i përparimeve teknologjike, zhvillimit ekonomik dhe shekullit të energjisë".
"Me këtë vizion të fortë, përveç moskufizimit të vetes në Akkuyu, ne do të përfshijmë termocentrale të reja të planifikuara për Sinop dhe Thrace, si dhe reaktorë të vegjël modularë (SMR), në portofolin tonë të prodhimit. Deri në vitin 2050, ne do ta rrisim kapacitetin tonë bërthamor në 20,000 megavat", ka thënë më tej ministri. /Telegrafi/