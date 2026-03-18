Tufa dronësh ukrainas godet objektiva strategjike në Rusi
Ukraina kreu një sulm tjetër të madh ndaj Rusisë duke përdorur tufë dronësh vetëvrasës.
Ky sulm vjen në një kohë kur tensionet mes dy vendeve vazhdojnë të jenë të larta, dhe tregon një përdorim gjithnjë e më të sofistikuar të teknologjisë dronëve në konfliktin aktual.
Disa objektiva të rëndësishëm u goditën, me fokus të veçantë në rajonin e Krasnodar Krai në jug të Rusisë.
Një dron ukrainas u pengua nga pajisjet ruse të ndërhyrjes elektronike mbi këtë rajon dhe, pasi devijoi nga kursi i tij, përfundoi duke goditur një ndërtesë banimi. Fatkeqësisht, incidenti shkaktoi frikë dhe panik midis banorëve vendas.
Një grup rusësh u filmua duke u përpjekur të largohen nga flakët dhe kaos i krijuar nga goditja e dronit.
Ngjarja nënvizon rrezikun e vazhdueshëm për civilët në zonat e prekura dhe intensitetin e përdorimit të dronëve në luftëra moderne.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022 duke shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të shumta materiale. /Telegrafi/