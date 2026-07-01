Tuchel konfirmon mungesat e dy yjeve të Anglisë ndaj Kongos
Trajneri i Anglia, Thomas Tuchel, ka konfirmuar se mbrojtësit Reece James dhe Jarell Quansah nuk do të jenë të gatshëm për ndeshjen e raundit të 1/16 të Kupës së Botës kundër RD e Kongos.
Tuchel theksoi se të dy lojtarët janë duke u përmirësuar dhe po afrohen gjithnjë e më shumë me rikthimin, pasi i ka parë personalisht në stërvitje, por ende nuk janë në gjendje të kontribuojnë në këtë fazë të turneut.
“Ata po afrohen gjithnjë e më shumë, i pashë të dy në fushë,” u shpreh Tuchel, duke dhënë një pasqyrë pozitive mbi gjendjen e tyre fizike, por duke e bërë të qartë se koha nuk ka qenë e mjaftueshme për rikuperim të plotë.
Ai shtoi gjithashtu se, për shkak të natyrës së dëmtimit, Jarell Quansah është pak përpara Reece James në procesin e rikuperimit, duke e bërë atë më afër rikthimit në dispozicion të skuadrës.
“Për shkak të natyrës së dëmtimit, Jarell është pak përpara Reecey, gara ishte e ngushtë edhe për t’u bërë pjesë e skuadrës sime këtë herë. Duhet të sigurohemi që të kemi më shumë ndeshje, ky është fokusi ynë kryesor. Ato do të jenë të disponueshme së shpejti,” tha trajneri anglez.
Tuchel gjithashtu foli për qasjen e tij ndaj situatës së dëmtimeve, duke theksuar se beson plotësisht te lojtarët që ka në dispozicion dhe se skuadra duhet të fokusohet te zgjidhjet brenda grupit.
“Para së gjithash, unë u besoj lojtarëve të mi, i kam parë për javë të tëra, i kam zgjedhur unë, kjo është ajo që përfaqëson futbolli. Kur ke lëndime, nuk ia vlen të jesh shumë i mërzitur për këtë, përqendrohu te problemi, gjej zgjidhje. Është një sport ekipor,” deklaroi Tuchel.
Në fund, ai shprehu keqardhje për mungesën e dy lojtarëve, por nënvizoi se skuadra duhet të vazhdojë përpara me ata që janë të gatshëm.
“Do të na pëlqente shumë ta kishim Reece me ne, do të na pëlqente shumë ta kishim Jarell me ne. Por ata janë të lënduar për momentin, kështu që lojtarë të tjerë do të luajnë në fushë. Do ta çojmë këtë situatë përtej çdo gjëje nesër si ekip, pavarësisht se çfarë ndodh,” përfundoi Tuchel. /Telegrafi/