Trump thotë se Irani do të ndalojë "qind për qind" pasurimin e uraniumit
Presidenti Donald Trump tha të martën se është i bindur se Irani do të ndalojë pasurimin e uraniumit dhe do të braktisë çdo përpjekje për të ndërtuar një armë bërthamore, edhe pse negociatat midis Uashingtonit dhe Teheranit mbeten në një bllokim.
"100% ata do të ndalen", tha Trump gjatë një interviste në emisionin "Sid and Friends in the Morning" të WABC, kur u pyet nëse besonte se Irani mund të parandalohej nga pasurimi i uraniumit dhe zhvillimi i një bombe.
Trump tha se ka qenë i angazhuar drejtpërdrejt me zyrtarët iranianë gjatë bisedimeve, transmeton Telegrafi.
"Unë merrem me ta. Dhe ata thanë se do të marrim pluhurin. Unë e quaj pluhur bërthamor sepse është i përshtatshëm. Dhe do ta marrim", tha Trump.
Presidenti tha gjithashtu se SHBA-të nuk kanë nevojë të lëvizin shpejt drejt një marrëveshjeje.
"Nuk do të nxitohemi për asgjë, kemi një bllokadë," tha Trump.
Komentet vijnë një ditë pasi Trump tha se armëpushimi midis SHBA-së dhe Iranit është në “mbështetje masive jetësore” pas kundërpropozimit të fundit të Teheranit, të cilin ai e përshkroi si “thjesht të papranueshëm”. /Telegrafi/