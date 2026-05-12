Turqia paralajmëron kundër përdorimit të Ngushticës së Hormuzit si 'armë'
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan është sot në Katar për bisedime mbi konfliktin dhe për të siguruar sigurinë në rrugën jetësore të transportit detar, transmeton Telegrafi.
Në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij nga Katari, Fidan tha se Turqia mbështet përpjekjet për rihapjen e ngushticës.
Ai tha se rruga ujore ishte përdorur "si armë" në luftë, ndërsa ministri i Jashtëm i Katarit paralajmëroi Iranin kundër përdorimit të saj si një mjet për të "shtypur ose shantazhuar" vendet e Gjirit.
Në anën tjetër, presidenti amerikan Donald Trump po e shqyrton më seriozisht rifillimin e operacioneve të mëdha luftarake kundër Iranit tani sesa në çdo moment tjetër në javët e fundit, sipas një raporti. /Telegrafi/