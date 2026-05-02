Trump rrit tarifat për automjetet e BE-së
Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të rrisin tarifat doganore për automjetet dhe kamionët e importuar nga Bashkimi Evropian në 25 për qind, duke akuzuar Brukselin për mosrespektim të një marrëveshjeje tregtare të mëparshme.
Sipas presidentit amerikan, vendimi pritet të hyjë në fuqi javën e ardhshme dhe përfaqëson një përgjigje ndaj, siç u shpreh ai, “dështimit të BE-së për të përmbushur plotësisht angazhimet e saj tregtare”.
Trump theksoi se masa nuk do të aplikohet për automjetet e prodhuara brenda territorit të SHBA-së.
Ky njoftim ka rritur shqetësimet për përshkallëzim të tensioneve tregtare mes dy anëve të Atlantikut, veçanërisht në një moment kur industria evropiane e automobilave po përballet me sfida të shumta, përfshirë konkurrencën globale dhe tranzicionin drejt makinave elektrike.
Në Bruksel, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësim për ndikimin e mundshëm të këtyre tarifave në tregtinë transatlantike, ndërsa pritet një reagim zyrtar dhe eventualisht hapa reciprokë nëse masa hyn në fuqi.
Industria automobilistike evropiane, e cila është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së BE-së, mund të preket ndjeshëm nga rritja e kostove dhe ulja e konkurrueshmërisë në tregun amerikan. /Telegrafi/