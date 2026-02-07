Trump refuzon të kërkojë falje për videon ndaj çiftit Obama: Nuk kam bërë asgjë të keqe
Presidenti amerikan, Donald Trump tha se nuk do të kërkojë falje edhe pse në llogarinë e tij në rrjetet sociale u publikua - dhe pastaj u fshi - një video me përmbajtje raciste në të cilën Barack dhe Michelle Obama paraqiteshin si majmunë.
Ai tha se kishte kërkuar nga stafi që ta publikonte videon, por nuk e kishte parë atë pjesë të fundit që është ofenduese, prandaj refuzoi të kërkojë falje.
Videot u postuan gjatë një seri postimesh vonë natën nga llogaria e Trumpit në Truth Social dhe shfaqnin fytyrat e Obamave të montuara në trupat e primatëve në xhungël duke u lëkundur me muzikë, gjë që u konsiderua raciste dhe nxit kritika të ashpra nga të dyja anët e skenës politike.
Në fillim, Shtëpia e Bardhë i mbrojti videon, por më vonë e fshiu dhe tha se një anëtar i stafit ishte përgjegjës për postimin e saj.
Trump e pranoi se kishte parë vetëm pjesën e parë të videos dhe se ai kishte lidhur atë me akuza të pabazuara për mashtrim në zgjedhjet e vitit 2020, por pretendoi se nuk e kishte parë pjesën raciste në fund.
Kur u pyet nëse do të kërkojë falje, Trump u përgjigj shkurt “Jo, unë nuk kam bërë një gabim”.
Senatori republikan Tim Scott, një nga pak republikanët e zgjedhur me kritikë të drejtpërdrejtë, tha se ishte shpresuar se ishte një lajm i rremë, duke e quajtur këtë “gjëra më raciste që kam parë nga kjo Shtëpi e Bardhë”. /Telegrafi/
