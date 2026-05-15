E pyeti për Iranin, Trump shpërthen ndaj gazetarit: Duhet të keni turp, ju nuk po e shkruani të vërtetën
Presidenti amerikan, Donald Trump, iu kthye ashpër një gazetari në Air Force One pas kthimit nga Kina, pasi u pyet për qëllimet e Uashingtonit në luftën me Iranin.
Trump tha se Shtetet e Bashkuara kishin arritur një “fitore totale ushtarake” kundër Iranit dhe se kjo ishte njohur nga të gjithë.
“Kur shkruan se ata po ia dalin mbanë ushtarakisht, kur nuk kanë marinë, as forcë ajrore, as udhëheqës… ne shkatërruam 85% të prodhimit të tyre të raketave! Patëm një fitore totale ushtarake, por njerëz si ju shkruani gabim! Duhet të turpëroheni për këtë. Patëm një fitore totale ushtarake, por njerëz si ju nuk e shkruajnë të vërtetën”, tha ai, duke iu drejtuar gazetarit.
Tensioni arriti kulmin kur presidenti amerikan vazhdoi sulmin personal, duke thënë: “Unë me të vërtetë mendoj se është si tradhti ajo që po shkruani, por ju New York Times dhe CNN do të thosha se jeni më të këqijtë. Dhe të gjithë e dinë këtë, prandaj numri i abonentëve tuaj ka rënë kaq shumë. E dini, abonentët e Times kanë rënë kaq shumë sepse ju shohin të thoni gjëra të tilla”.
Trump gjithashtu akuzoi gazetarin se po ndiqte udhëzimet nga stafi i tij editorial.
“Redaktorët tuaj ju thonë se çfarë të shkruani dhe ju e shkruani atë. Duhet të keni turp për veten tuaj”, deklaroi presidenti. /Telegrafi/
Trump to NYT's David Sanger: "I had a total military victory. But the fake news, guys like you, write incorrectly. You're a fake guy. We had a total military victory. I actually think it's sort of treasonous what you write. You should be ashamed of yourself. I actually think it's… pic.twitter.com/QK421YHKtq
— Aaron Rupar (@atrupar) May 15, 2026