Trump i shfaq në trupat e "majmunëve" Barack dhe Michelle Obamën
Presidenti amerikan, Donald Trump publikoi në rrjetin social Truth Social një video me teorinë e komplotit mbi zgjedhjet, ku ish-presidenti, Barack Obama dhe bashkëshortja e tij, Michelle janë paraqitur si majmunë, gjë që shkaktoi reagime të ashpra nga demokratët e njohur.
Në fund të videos njëminutëshe, Obamat shfaqen për rreth një sekondë me fytyrat e montuara mbi trupat e majmunëve.
Video gjithashtu përsërit pretendime të pasakta se kompania për numërimin e votave Dominion Voting Systems ndihmoi në vjedhjen e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në dëm të Trumpit.
Gjatë vitit të parë të mandatit të dytë në Shtëpinë e Bardhë, Trump ka rritur përdorimin e përmbajtjeve hiperrealiste, por të trilluar vizuale në Truth Social dhe platforma të tjera, shpesh duke lavdëruar veten dhe duke tallur kritikët.
Vitin e kaluar, ai publikoi edhe një video të gjeneruar nga inteligjenca artificiale ku Barack Obama shfaqej duke u arrestuar në Zyrën Ovale dhe më pas prapa hekurave me kostum të portokalltë të burgut.
Më vonë, ai ndau edhe një video AI të liderit të pakicës demokratike në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, i cili është afro-amerikan, me mjekra dhe sombrero të rreme. Jeffries e quajti atë postim racist. /Telegrafi/