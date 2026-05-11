Trump ‘po e shqyrton seriozisht bërjen e Venezuelës shtetin e 51-të të Shteteve të Bashkuara’
Presidenti Donald Trump i tha Fox News të hënën se ai “po e shqyrton seriozisht bërjen e Venezuelës shtetin e 51-të” pasi rrëmbeu presidentin e vendit Nicolas Maduro.
Korrespondenti i Fox News për Kongres, Bill Melugin, raportoi të hënën në mëngjes se Trump kishte folur me prezantuesin e Fox News, John Roberts dhe kishte thënë se ai “po e shqyrton seriozisht bërjen e Venezuelës shtetin e 51-të të SHBA-së”.
Presidenti thuhet gjithashtu se i tha Roberts se “Venezuela e do Trumpin”, përpara se të vinte në dukje se vendi kishte 40 trilionë dollarë naftë, transmeton Telegrafi.
Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, u rrëmbye nga forcat amerikane dhe u dërgua në New York, ku aktualisht është i burgosur, gjatë një operacioni ushtarak në janar.
Venezuela aktualisht drejtohet nga presidentja në detyrë Delcy Rodriguez, e cila më parë kishte shërbyer si zëvendëspresidente e Venezuelës deri në rrëmbimin e Maduros.
Pas operacionit ushtarak, Trump bëri një postim tallës në mediat sociale duke e deklaruar veten si presidenti i ri i Venezuelës.
Trump njoftoi gjithashtu se do të shiste naftën e Venezuelës dhe se paratë do të kontrolloheshin personalisht prej tij.
"Jam i kënaqur të njoftoj se Autoritetet e Përkohshme në Venezuelë do t'i dorëzojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës midis 30 dhe 50 milionë fuçi naftë të sanksionuar me cilësi të lartë", u mburr ai.
"Kjo naftë do të shitet me çmimin e saj të tregut dhe ato para do të kontrollohen nga unë, si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të siguruar që përdoren në dobi të popullit të Venezuelës dhe Shteteve të Bashkuara", shtoi ai.
Në shkurt, Trump vlerësoi Rodriguezin, duke përgëzuar presidentin në detyrë të Venezuelës për "një punë të shkëlqyer" në dorëzimin e naftës së vendit te SHBA-të.
"Delcy ka bërë një punë shumë, shumë të mirë dhe marrëdhënia është e fortë. Nafta po del dhe shumë para po paguhen për naftë nga kombe të tjera", tha ai. /Telegrafi/