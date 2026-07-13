Trump: Po e marrim Ngushticën e Hormuzit nën kontroll
Presidenti amerikan, Donald Trump, është deklaruar në lidhje me Ngushticën e Hormuzit.
"Po e marrim ngushticën nën kontroll", tha ai.
Gjithashtu, Trump tha se SHBA do të paguhet për kontrollin e rrugës ujore, por nuk dha detaje se nga kush do të vijnë këto para.
“Ne do ta mbajmë ngushticën dhe ndoshta do ta drejtojmë atë”, shtoi presidenti amerikan.
“Ne do të bëhemi rojet e ngushticës. Ndoshta do të jemi engjëlli mbrojtës i ngushticës dhe duhet të rimbursohemi për këtë", vazhdoi ai.
Mesazhi i tij vjen pasi Irani dyfishoi qëndrimin mbi Ngushticën e Hormuzit pas sulmeve të fundit gjatë natës.
"Ngushtica e Hormuzit është territori ynë", tha Trupa e Gardës Revolucionare Islamike e Iranit, duke shtuar se nuk do të lejonte asnjë vend të "vazhdonte ndërhyrjen e tij të paligjshme në të".
Ndërkohë, Komanda Qendrore e SHBA-së këmbënguli se “Irani nuk e kontrollon” ngushticën pas kryerjes së sulmeve.
Ndryshe, Trump foli gjithashtu se si të qenit president nuk është një punë e sigurt dhe iu referua numrit të presidentëve që janë vrarë gjatë mandatit të tyre.
Kjo deklaratë vjen pasi ai tha javën e kaluar se ishte "objektivi numër një" i Iranit. /Telegrafi/