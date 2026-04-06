Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se Shtetet e Bashkuara — dhe jo Irani — duhet të vendosin një taksë për anijet që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit.

“Po sikur të vendosim taksa? Do të preferoja ta bëja këtë sesa t’ua lija atyre”, tha Trump.

Irani ka pohuar kontrollin e tij mbi këtë rrugë ujore kritike duke lëshuar një sistem të ri takse për anijet cisternë që kërkojnë të kalojnë nëpër të.

Trump: Jam shumë i zhgënjyer nga NATO

Vendi miratoi një plan muajin e kaluar për të vendosur taksa për anijet që kalojnë nëpër ngushticë dhe për të zbatuar "rolin sovran të Iranit".

Trump tha se besonte që SHBA-të duhet të vendosin taksa për shkak të suksesit të tyre ushtarak në konfliktin aktual.

“Pse të mos e bëjmë këtë? Ne jemi fituesit”, deklaroi Trump.

“Ata janë të mundur ushtarakisht”, përfundoi ai. /Telegrafi/

