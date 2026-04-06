Donald Trump tha se konflikti me Iranin ka lënë një “gjurmë në NATO që nuk do të zhduket kurrë”.

“Duhet t'ju them se jam shumë i zhgënjyer nga NATO”, deklaroi Trump.

Presidenti amerikan shtoi se "ata do të shkojnë ta takojnë të mërkurën" dhe se papritmas, tani duan të dërgojnë ndihmë.

Ai pretendon se anëtarët e NATO-s donin të përmbaheshin nga ndihma derisa SHBA-të të fitonin luftën.

Irani refuzon propozimin për armëpushim, Trump: Mund të shkatërrohet brenda një nate

Ndryshe, Trump tha në një konferencë për shtyp se Irani mund të “eliminohet” brenda një nate dhe tha se ajo natë “mund” të jetë mbrëmja e së martës.

“I gjithë vendi mund të nxirret jashtë loje brenda një nate dhe ajo natë mund të jetë nesër në mbrëmje”, deklaroi presidenti.

Trump ka paralajmëruar vazhdimisht se SHBA-të mund të godasin termocentralet, urat dhe infrastrukturën tjetër në Iran nëse Teherani nuk arrin të arrijë një marrëveshje ose të rihapë Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe nafte. /Telegrafi/

