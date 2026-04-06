Presidenti amerikan, Donald Trump, tha në një konferencë për shtyp se Irani mund të “eliminohet” brenda një nate dhe tha se ajo natë “mund” të jetë mbrëmja e së martës.

“I gjithë vendi mund të nxirret jashtë loje brenda një nate dhe ajo natë mund të jetë nesër në mbrëmje”, deklaroi presidenti.

Trump ka paralajmëruar vazhdimisht se SHBA-të mund të godasin termocentralet, urat dhe infrastrukturën tjetër në Iran nëse Teherani nuk arrin të arrijë një marrëveshje ose të rihapë Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe nafte.

Gjatë fundjavës, ai tha se Irani kishte kohë deri të martën për të arritur një marrëveshje.

Ndryshe, Trump i është drejtuar gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë në lidhje me Iranin.

"Nuk mund t'u japësh armë bërthamore të çmendurve", tha ai. /Telegrafi/

