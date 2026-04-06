Irani refuzon propozimin për armëpushim, Trump: Mund të shkatërrohet brenda një nate
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha në një konferencë për shtyp se Irani mund të “eliminohet” brenda një nate dhe tha se ajo natë “mund” të jetë mbrëmja e së martës.
“I gjithë vendi mund të nxirret jashtë loje brenda një nate dhe ajo natë mund të jetë nesër në mbrëmje”, deklaroi presidenti.
Trump ka paralajmëruar vazhdimisht se SHBA-të mund të godasin termocentralet, urat dhe infrastrukturën tjetër në Iran nëse Teherani nuk arrin të arrijë një marrëveshje ose të rihapë Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe nafte.
Gjatë fundjavës, ai tha se Irani kishte kohë deri të martën për të arritur një marrëveshje.
Ndryshe, Trump i është drejtuar gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë në lidhje me Iranin.
"Nuk mund t'u japësh armë bërthamore të çmendurve", tha ai. /Telegrafi/