Truku me dy përbërës që largon erën e keqe nga lavamani
Nëse kuzhina juaj duket e pastër — sipërfaqet e fshira, koshi i zbrazur dhe dyshemeja e larë — por ende ndihet një erë e pakëndshme, shkaku mund të jetë diçka e papritur. Lavamanët dhe tubat e shkarkimit mund të grumbullojnë yndyrë, papastërti dhe mbetje ushqimi nga gatimi dhe, nëse nuk pastrohen rregullisht, mund të fillojnë të mbajnë erë të keqe.
Pastruesi profesionist Jason, i njohur online si @jason.cleans, shpjegon se problemi zakonisht nuk është pjesa e dukshme e lavamanit, por tubi i shkarkimit, ku papastërtitë grumbullohen me kalimin e kohës. Ai thotë se lavamanët e kuzhinës janë shpesh burimi kryesor i erërave të pakëndshme.
“Nëse shtëpia është e pastër, por ka ende një erë që nuk largohet, shkaku mund të jetë lavamani,” shpjegon ai. Sipas tij, tubat e shkarkimit mbledhin mbetje sapuni, ushqimi, qime dhe lagështi, duke krijuar kushte ideale për zhvillimin e mykut dhe baktereve.
Zgjidhja që ai sugjeron është e thjeshtë, përdor produkte që gjenden në çdo shtëpi dhe kërkon vetëm disa minuta. Ajo përfshin sodë buke, uthull të bardhë dhe ujë të nxehtë.
Së pari, ai rekomandon hedhjen e ujit të nxehtë për të shkrirë yndyrën dhe për të zbutur papastërtitë. Më pas, hidhet gjysmë filxhani sodë buke në tub, e ndjekur nga një filxhan uthull e bardhë. Përzierja lihet të veprojë për 10–15 minuta dhe në fund shpëlahet përsëri me ujë të nxehtë.
Jason këshillon që kjo procedurë të bëhet një herë në muaj për ta mbajtur shtëpinë më të freskët.
Edhe kur lavamani duket i pastër, erërat e këqija mund të vijnë nga faktorë të tjerë. Ekspertët e Plumbworld theksojnë se një burim i shpeshtë është pjesa U nën lavaman, ku uji i mbetur shërben si pengesë ndaj erërave që vijnë nga kanalizimet.
Nëse ky ujë thahet ose nëse tubat bllokohen, erërat mund të rikthehen në kuzhinë.
Një tjetër shkak i zakonshëm janë mbetjet e vogla të ushqimit, yndyra ose uji që mbetet në sipërfaqe pas larjes së enëve. Plumbworld rekomandon një pastrim më të thellë me sodë buke dhe uthull të bardhë, për të hequr papastërtitë që fshirja e shpejtë nuk i largon.