Përdorni diellin si dezinfektues natyral – freskoni jastëkët dhe jorganët me këtë metodë të shpejtë dhe të lehtë
Jorganët dhe jastëkët janë ndër sendet më të vështira për t’u pastruar, ndaj shumë njerëz hezitojnë t’i fusin në lavatriçe. Megjithatë, me ardhjen e sezonit të pastrimit pranveror, kjo është koha ideale për t’u kujdesur për to – dhe ekziston një mënyrë më e thjeshtë për t’i freskuar pa i larë.
Sipas Steven Szary nga My Luxury Sleep Shop, në vend që të përballeni me jorganë dhe jastëkë të rënduar nga uji, mund të shfrytëzoni fuqinë e diellit.
Ai këshillon:
"Lëreni jorganin jashtë për disa orë, idealisht katër deri në pesë orë. Koha më e përshtatshme është pasditja vonë ose mbrëmja e hershme, kur dielli nuk është shumë i fortë. Pak rreze dielli janë të dobishme, pasi ndihmojnë në eliminimin e baktereve dhe mikrobeve".
Përdorimi i rrezeve të diellit si dezinfektues natyral është një mënyrë e thjeshtë dhe efektive për të reduktuar bakteret dhe marimangat e pluhurit që mund të grumbullohen në jorganë dhe jastëkë.
Me kalimin e kohës, djersa, yndyrnat e trupit dhe pluhuri depërtojnë në shtresat e shtratit, ndaj ajrosja e rregullt është e rëndësishme për të parandaluar lagështinë dhe formimin e mykut.
Varja e jorganit në ambient të hapur përmirëson qarkullimin e ajrit dhe lejon që nxehtësia të depërtojë në pëlhurë, duke larguar aromat e pakëndshme dhe duke rifreskuar mbushjen e tij. Kjo mund ta bëjë gjumin më të rehatshëm.
Si ta ajrosni si duhet jorganin
Eksperti thekson se koha dhe kushtet atmosferike janë shumë të rëndësishme.
Para se ta nxirrni jashtë, zgjidhni një ditë me diell dhe erë të lehtë, pas disa ditësh pa shi.
"Nëse moti është me re ose ka rënë shi kohët e fundit, ajri do të jetë më i lagësht dhe ajrosja nuk do të jetë aq efektive," shpjegon ai.
Pasi të keni zgjedhur ditën e duhur, nxirrni jorganin dhe jastëkët jashtë në orët e vona të pasdites. Rrezet më të buta të diellit në këtë periudhë ndihmojnë në mbrojtjen e pëlhurës dhe parandalojnë tharjen e tepërt të materialit.
Para se t’i varni, tundini lehtë jorganin dhe jastëkët. Pasi jorgani të jetë vendosur, goditeni butësisht me duar për të liruar fijet e brendshme dhe për të shmangur grumbullimin e mbushjes në një vend.
Idealisht, jorgani duhet të varet në tel për tharje. Në mungesë të tij, mund të vendoset mbi një tharëse rrobash, gardh ose çdo sipërfaqe të pastër ku mund të qëndrojë i sigurt.
Jastëkët mund të vendosen në një tharëse rrobash për ambient të jashtëm ose në një sipërfaqe të pastër dhe të sheshtë.
Mjafton t’i lini në diell për katër deri në pesë orë. Pas kësaj kohe, jorgani dhe jastëkët do të jenë më të freskët, më të pastër dhe të ajrosur mirë, duke ju ndihmuar të shijoni një gjumë më të rehatshëm gjatë natës.