Shenjat në dritare do të zhduken për vetëm 10 minuta nëse i pastroni me një përbërës të zakonshëm të kuzhinës
Gjatë verës, dritaret kanë tendencë të bëhen të pista dhe të mbushen me njolla, për shkak të niveleve më të larta të polenit në ajër. Megjithatë, ekziston një mënyrë e thjeshtë për t’i pastruar ato, e cila nuk kërkon më shumë se 10 minuta.
Pastrimi i dritareve mund të jetë çuditërisht i vështirë, pasi rrezet e diellit bëjnë që shumica e solucioneve të pastrimit të thahen shumë shpejt, duke i lënë dritaret me njolla dhe papastërti, pavarësisht se sa gjatë i fshini.
Nëse dëshironi të shmangni njollat e ujit dhe vijat në dritare, ekspertja e pastrimit dhe themeluesja e Hearty Sol, Emily Tweten, rekomandon të shtoni një sasi të vogël niseshte misri në solucionin për pastrimin e dritareve.
Emily tha:
“Disa vite më parë, kur isha shtatzënë me fëmijën tonë të tretë, vendosa të hiqja dorë nga produktet e pastrimit të blera në dyqan dhe të përgatisja vetë një solucion me përbërës që i mbaja poshtë lavamanit të kuzhinës: uthull, alkool izopropilik dhe niseshte misri. Me këta përbërës që gjenden në shtëpi, një pastrues i mirë është vetëm disa hapa larg!”
Ajo shtoi:
“Niseshteja e misrit është përbërësi më i trashë dhe i vetmi përbërës i thatë në këtë recetë. Për këtë arsye, ajo shërben si një përbërës i butë, por njëkohësisht gërryes, që ndihmon në largimin efektiv të papastërtive dhe substancave të tjera nga dritaret.”
Shumica e produkteve për pastrimin e dritareve lënë pas një sasi mbetjesh, të cilat mund të shkaktojnë vija dhe njolla. Ndërsa niseshteja e misrit është shumë absorbuese, duke siguruar që të mos mbetet lëng i tepërt mbi xham.
Niseshteja e misrit gjithashtu parandalon formimin e pikave të ujit, duke bërë që solucioni i pastrimit të shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë sipërfaqen e xhamit dhe të eliminojë vijat e ujit apo njollat.
Kjo metodë natyrale dhe e thjeshtë do t’i lërë xhamat të pastër dhe pa asnjë vijë, duke e bërë atë ideale edhe për pastrimin e pasqyrave dhe dyerve të dushit.
Uthulla ndihmon në shpërbërjen e papastërtive, pluhurit dhe polenit të grumbulluar në dritare, ndërsa alkooli izopropilik eliminon bakteret që mund të ndodhen në sipërfaqe.
Si të pastroni dritaret pa lënë vija
Çfarë ju nevojitet:
480 ml ujë të ngrohtë;
60 ml alkool izopropilik;
60 ml uthull të bardhë;
1 lugë gjelle niseshte misri (e njohur gjithashtu si cornflour);
1 shishe bosh me spërkatës.
Mënyra e përgatitjes dhe përdorimit
Thjesht hidhini të gjithë përbërësit në një shishe bosh me spërkatës. Shishe të tilla mund të gjenden në sektorin e kopshtarisë në shumicën e supermarketeve, si edhe në dyqane me produkte të lira dhe dyqane veglash.
Spërkatni një sasi të bollshme të solucionit mbi xham, duke u siguruar që ta tundni mirë shishen përpara përdorimit, pasi niseshteja e misrit ka tendencë të grumbullohet në fund të lëngut.
Pasi ta keni spërkatur dritaren, fshijeni me një leckë mikrofibre, më pas thajeni dhe lustrojeni me një leckë të dytë.
Duke përdorur vetëm disa përbërës të thjeshtë që me shumë gjasë i keni tashmë në dollapët e kuzhinës, dritaret tuaja do të mbeten të shkëlqyeshme, të pastra dhe plotësisht pa vija.