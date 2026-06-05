Vendoseni këtë erëz pranë dritareve dhe dyerve për të parandaluar buburrecat
Insektet bëhen një shqetësim gjithnjë e më i zakonshëm gjatë pranverës dhe verës, veçanërisht kur temperaturat rriten dhe njerëzit mbajnë dritaret e dyert hapur. Kjo mund të lejojë hyrjen e mysafirëve të padëshiruar në shtëpi, ku ndër më të zakonshmet janë milingonat.
Milingonat janë vazhdimisht në kërkim të ushqimit dhe strehimit, ndaj shpesh shfaqen në vende të papërshtatshme brenda shtëpisë. Fatmirësisht, nuk është e nevojshme të përdorni produkte të forta kimike për t’i larguar ato.
Ekspertja e pastrimit dhe krijuesja e njohur e përmbajtjes në TikTok, Chantel Mila, ka zbuluar një nga mënyrat e saj të preferuara për të larguar milingonat, duke përdorur një përbërës të thjeshtë që shumica e njerëzve e kanë në kuzhinë.
Sekreti është kanella
Për rezultate më të mira, ajo rekomandon të përzieni ujë dhe kanellë në një shishe me spërkatës. Më pas, spërkateni përzierjen pranë dritareve, dyerve dhe vendeve nga ku mund të hyjnë milingonat.
Një tjetër mundësi është përdorimi i kanellës pluhur ose shkopinjve të kanellës pa i përzier me ujë.
Spërkatni kanellë pluhur përgjatë rrugëve ku shihni milingona;
Vendoseni në pragjet e dritareve dhe pranë dyerve;
Nëse përdorni shkopinj kanelle, vendosini në dollapët e kuzhinës, në depo ushqimore ose në qoshet ku milingonat shfaqen më shpesh.
Pse funksionon kanella?
Ashtu si merimangat, edhe milingonat nuk i pëlqejnë aromat e forta. Kanella, uthulla dhe disa vajra esencialë mund të prishin gjurmët e aromës që milingonat përdorin për të gjetur ushqimin dhe për t’u kthyer në koloninë e tyre.
Sipas Ismael Girard, kanella përmban një përbërës të quajtur cinnamaldehid, i cili ndërhyn në komunikimin e milingonave dhe ua vështirëson orientimin.
Kur këto gjurmë aromatike ndërpriten, milingonat humbasin drejtimin, nuk arrijnë të gjejnë ushqimin dhe shpesh largohen nga zona.
Kanella i largon, por nuk i vret
Ekspertët theksojnë se kanella është një mjet shumë efektiv për largimin e milingonave, por nuk i eliminon ato.
Nicole Carpenter shpjegon se aroma e fortë e kanellës krijon një mjedis të pakëndshëm për milingonat, duke i shtyrë ato të largohen.
Ndërsa Nathan Kruger thotë se kjo erë vepron si një pengesë natyrale që i mban milingonat larg pa u shkaktuar dëm.
Edhe aroma të tjera mund të ndihmojnë
Përveç kanellës, milingonat nuk i pëlqejnë as aromat e:
agrumeve (limon, portokall),
vajit të pemës së çajit (tea tree),
livandës,
trëndafilit,
uthullës.
Të gjitha këto mund të përdoren si alternativa natyrale dhe efektive për të mbajtur milingonat larg shtëpisë gjatë muajve të ngrohtë.