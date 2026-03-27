Truku i Frojdit: Si ta dalloni një partner të dobët që në fillim të lidhjes
Mjafton një mendim ndryshe për të kuptuar nëse ai është emocionalisht i fortë apo i paqëndrueshëm – psikologët shpjegojnë shenjat që nuk duhen injoruar
Zgjedhja e partnerit për lidhje apo martesë shpesh duket si një lojë fati: në fillim gjithçka është e bukur, romantike dhe e idealizuar, por vetëm më vonë, përmes situatave të përditshme dhe bisedave të zakonshme, zbulohet karakteri i vërtetë dhe forca emocionale e personit.
Psikiatri austriak Sigmund Freud, babai i psikanalizës, propozoi një truk shumë të thjeshtë psikologjik që mund t’ju ndihmojë të vlerësoni sa i fortë është një partner emocionalisht dhe mendërisht, para se të hyni më thellë në një lidhje.
Çfarë do të thotë “partner i dobët”?
Në kontekstin e një lidhjeje, “partner i dobët” nuk do të thotë fizikisht i dobët, por emocionalisht dhe mendërisht i paqëndrueshëm:
• e ka të vështirë të përballet me konfliktet
• humb shpejt durimin
• e ka të vështirë të pranojë mendime të ndryshme
• shmang përgjegjësinë
• krijon tension në vend të qetësisë
Këto modele sjelljeje mund ta dëmtojnë lidhjen, sepse nuk tregojnë pjekuri, empati dhe gatishmëri për rritje të përbashkët, transmeton Telegrafi.
Truku i Frojdit: një test i thjeshtë që tregon shumë
Frojdi këshillonte: shprehni një mendim që e dini se është i ndryshëm nga i tij dhe vëzhgoni reagimin
Si duket kjo në praktikë
Paraqisni një qëndrim ndryshe. Thoni diçka që ndryshon nga mendimi i tij, për shembull për një situatë, për botëkuptimin apo për të ardhmen tuaj.
Vëzhgoni mënyrën e reagimit. Nëse bëhet nervoz, i shqetësuar, ngrit zërin ose ju sulmon verbalisht, kjo mund të jetë shenjë e mungesës së qëndrueshmërisë emocionale dhe brishtësisë.
Nëse qëndron i qetë, fton në bisedë, ofron alternativa dhe tregon gatishmëri për diskutim, kjo tregon forcë emocionale dhe pjekuri.
Ky “test” nuk është tregues i gjithçkaje, por mund të jetë shumë i dobishëm, sepse shfaqet edhe kur lidhja është ende në fazën e idealizimit.
Shenja të tjera të dobësisë emocionale
Psikologët përmendin edhe disa sjellje që shpesh tregojnë mungesë të qartësisë emocionale në një lidhje:
• shmangia e problemeve ose konflikteve – nuk dëshiron biseda të hapura
• mungesa e mbështetjes në momentet e vështira – nuk është i pranishëm kur duhet më shumë
• komunikim i dobët – e ka të vështirë të shprehë ndjenjat ose shmang bisedën
• humb shpesh durimin – ofendohet shpejt ose bëhet mbrojtës
• mungesë e planit dhe përgjegjësisë – nuk merr përsipër angazhime në lidhje
Këto tipare mund të tregojnë mungesë të pjekurisë emocionale, e cila është thelbësore për lidhje afatgjata.
Pse është kjo e rëndësishme
Lidhjet dhe martesat nuk testojnë vetëm dashurinë dhe pasionin, ato testojnë edhe:
• aftësinë për të zgjidhur konfliktet së bashku
• qëndrueshmërinë emocionale në momentet e vështira
• gatishmërinë për t’u rritur dhe ndryshuar së bashku
Truku i Frojdit, edhe pse i thjeshtë, mund të shërbejë si një pasqyrë që zbulon stabilitetin psikologjik dhe thellësinë e karakterit.
Në fund – partner apo njeri?
I dobët apo i fortë nuk është gjykim për të dënuar, por mënyrë për të kuptuar pjekurinë emocionale. Një burrë emocionalisht i fortë nuk është ai që nuk shfaq kurrë ndjenja, por ai që di t’i menaxhojë, t’i komunikojë dhe të reagojë në mënyrë konstruktive. /Telegrafi/