Pse gratë e mençura pas të 40-ave shpesh mbeten me më pak shoqe: 11 arsye që të bëjnë të mendosh
Me kalimin e viteve, shumë gra nuk pranojnë më marrëdhënie që i lodhin, i zbrazin emocionalisht ose nuk u japin mbështetje të sinqertë
Vitet sjellin përvojë, siguri dhe një pamje më të qartë të asaj që vërtet duam nga jeta. Pikërisht për këtë arsye, shumë gra pas të 40-ave vërejnë se rrethi i tyre i shoqeve ngushtohet gradualisht.
Edhe pse në shikim të parë kjo mund të duket e trishtueshme ose shqetësuese, psikologët thonë se pas kësaj shpesh qëndrojnë rritja personale dhe ndryshimi i përparësive.
Me pjekurinë, gratë pranojnë gjithnjë e më pak marrëdhënie që i lodhin, i rëndojnë ose nuk u sjellin lidhje të sinqertë. Në vend të shumë njohjeve sipërfaqësore, ato zgjedhin pak njerëz cilësorë, të cilëve u besojnë vërtet.
Nuk përpiqen më t’u pëlqejnë të gjithëve
Shumë gra janë mësuar që nga fëmijëria t’i vendosin nevojat e të tjerëve para të vetave. Mirëpo, në të 40-at shpesh vjen momenti kur vendosin të mos jetojnë më sipas pritjeve të të tjerëve.
Ato fillojnë të flasin më hapur për atë që duan, vendosin kufij dhe zgjedhin jetën që i përmbush. Një ndryshim i tillë nuk u pëlqen të gjithëve, prandaj disa miqësi shuhen natyrshëm.
Nuk i durojnë më marrëdhëniet sipërfaqësore
Bisedat pa kuptim, thashethemet dhe marrëdhëniet që mbeten vetëm formale me kalimin e kohës bëhen të lodhshme. Gratë që piqen kërkojnë lidhje më të thellë, biseda të sinqerta dhe njerëz pranë të cilëve mund të jenë vetvetja.
Kur kuptojnë se disa marrëdhënie nuk i përmbushin më, thjesht ndalojnë së investuari energji në to, transmeton Telegrafi.
Jeta i çon në drejtime të ndryshme
Me kalimin e kohës ndryshojnë përparësitë, synimet dhe mënyra e jetesës. Disa gra ndërtojnë karrierë, disa ndryshojnë qytet, i përkushtohen familjes ose zhvillimit personal. Për këtë arsye, rrugët me shoqet e vjetra shpesh ndahen.
Afërsia e dikurshme nuk mjafton për ta mbajtur një marrëdhënie nëse dy persona nuk kanë më vlera dhe interesa të përbashkëta.
E ruajnë energjinë e tyre
Pas të 40-ave, shumë gra fillojnë të zgjedhin më me kujdes kujt ia dhurojnë kohën dhe emocionet. Nuk duan më marrëdhënie pas të cilave ndihen të lodhura, të shfrytëzuara ose bosh emocionalisht.
Qetësia, stabiliteti dhe shëndeti mendor bëhen më të rëndësishme sesa mbajtja e kontakteve me çdo kusht.
Suksesi mund të krijojë distancë
Suksesi ndonjëherë mund të nxisë zili dhe largim mes miqsh. Kur një person përparon, ndryshon punë, arrin qëllime ose bëhet më i sigurt në vete, një pjesë e rrethit nuk di si ta pranojë këtë.
Në vend të mbështetjes shfaqen xhelozia, krahasimet dhe pakënaqësia e fshehur, gjë që shpesh çon në prishjen e marrëdhënieve.
Nuk pranojnë më lodhje emocionale
Shumë gra për vite me radhë mbajnë problemet e të tjerëve, dëgjojnë, këshillojnë dhe përpiqen të jenë mbështetje për të gjithë. Por në një moment kuptojnë se edhe ato kanë të drejtë për qetësi.
Kur fillojnë të vendosin kufij dhe të thonë "jo", disa shoqe largohen, sepse nuk marrin më vëmendjen me të cilën ishin mësuar.
E njohin më lehtë manipulimin
Përvoja e jetës sjell mençuri. Gratë në moshë më të pjekur e dallojnë më shpejt sjelljen manipuluese, miqësitë e rreme dhe njerëzit që i kërkojnë vetëm kur u duhet diçka.
Për këtë arsye, ato i ndërpresin pa ndjenjë faji marrëdhëniet që ua prishin qetësinë.
Nuk pranojnë miqësi të njëanshme
Një nga arsyet më të mëdha pse rrethi i shoqeve ngushtohet është se gratë nuk duan më marrëdhënie ku vetëm ato japin mund.
Nëse pala tjetër nuk tregon interes, nuk lajmërohet, nuk pyet si janë ose shfaqet vetëm kur ka nevojë për diçka, miqësi të tilla zhduken ngadalë.
Standardet bëhen më të larta
Me kalimin e viteve, shumë gra kuptojnë sa vlejnë dhe nuk pranojnë më marrëdhënie të përgjysmuara. Qoftë në dashuri, familje apo shoqëri, ato duan sinqeritet, respekt dhe mbështetje.
Pas shumë përvojave jetësore, paqja bëhet më e rëndësishme sesa nevoja për të qenë me çdo kusht të rrethuara nga njerëz.
I tejkalojnë miqësitë që mbahen vetëm nga e kaluara
Disa miqësi vazhdojnë vetëm sepse zgjasin prej shumë vitesh. Mirëpo, e kaluara e përbashkët nuk mjafton nëse nuk ka më mirëkuptim, mbështetje dhe afërsi.
Gratë e mençura pas të 40-ave gjithnjë e më shpesh zgjedhin cilësinë para kohëzgjatjes së marrëdhënies, prandaj pa frikë i lënë të largohen njerëzit që nuk i përkasin më jetës së tyre.
Më pak shoqe, por më shumë qetësi
Edhe pse humbja e shoqeve mund të jetë e dhimbshme, shumë gra më vonë kuptojnë se pikërisht kjo u ka sjellë më shumë qetësi të brendshme dhe kënaqësi. Në vend të një rrethi të madh, zgjedhin disa njerëz të sinqertë pranë të cilëve mund të jenë plotësisht vetvetja.
Në fund, numri i shoqeve nuk është ai që e përcakton cilësinë e jetës, por ndjenja se jeni të rrethuar nga njerëz që ju kuptojnë, ju respektojnë dhe ju pranojnë pa shtirje. /Telegrafi/