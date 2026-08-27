Tre yjet e përjashtuar të Milanit, përballen me dëbim për shkak të bllokimit të largimeve
Gjiganti italian, Milani është treguar i ashpër me tre nga yjet e ekipit, pasi ata po refuzojnë të gjejnë klube të reja, pavarësisht se janë njoftuar me vendimin e klubit që nuk llogarit në shërbimet e tyre për këtë sezon.
Sipas La Gazzetta dello Sport, Milani do të përjashtojë treshen jashtë forme, përfshirë Fikayo Tomori, Youssouf Fofana dhe Santiago Gimenez, nga skuadra për të gjithë sezonin 2026/27 nëse nuk arrijnë të sigurojnë largime këtë verë.
Tre lojtarët janë konsideruar të tepërt për kërkesat nga trajneri i ri Ruben Amorim dhe Milani nuk i ka shtuar emrat e tyre në listën e skuadrës për sezonin e ri.
🚨 ULTIMATUM DU MILAN POUR SES INDÉSIRABLES !! 😱
Gerry Cardinale a prévenu Gimenez, Fofana et Tomori : départ avant la fin du mercato ou MISE À L'ÉCART jusqu'en janvier.
(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/lXVXrN8PJH
— BeFootball (@_BeFootball) August 27, 2026
Rossonerët po kërkojnë të sigurojnë një shitje të përhershme për Tomorin, i cili ka hyrë në vitin e fundit të kontratës së tij.
Sa i përket Gimenez dhe Fofana, gjigantët italianë janë të hapur për të miratuar transferimet në formë huazimi para afatit të fundit të 1 shtatorit. /Telegrafi/