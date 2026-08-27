Si u arrestua Ratko Mladiq: Kur policia hyri në shtëpi, ai ishte fshehur pas derës
Një nga përbindëshat më të mëdhenj të shekullit të 20-të, Ratko Mladiq, vdiq në një njësi paraburgimi në Scheveningen, dhe arrestimi i tij në fshatin Lazarevo është provë se ai ishte po aq i pandershëm ndërsa fshihej nga drejtësia sa ishte gjatë luftës, por kjo do të tregohet edhe gjatë gjyqit.
Ratko Mladiq u arrestua më 26 maj 2011 në fshatin Lazarevo pas 16 vitesh fshehjeje nga drejtësia, ose më saktë pas 16 vitesh duke gëzuar mbrojtjen e institucioneve dhe individëve të shtetit të Serbisë.
"Në emër të Republikës së Serbisë, ju informoj se Ratko Mladiq u arrestua këtë mëngjes. Ai u arrestua në një veprim të koordinuar të kryer nga Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit (BIA) dhe Shërbimi i Hetimit të Krimeve të Luftës", tha presidenti i atëhershëm serb dhe kreu i Partisë Demokratike (DS) në atë kohë në pushtet Boris Tadiq pas arrestimit.
Kreu i Ekipit të Veprimit për Vendndodhjen dhe Arrestimin e të arratisurve të Hagës në Serbi, Vladimir Vukçeviq, kujtoi në një intervistë me BBC-në tre vjet më parë se si u kryen arrestimet.
Një mbledhje familjare në fshatin Lazarevo pranë Zrenjaninit u shfrytëzua për këtë, transmeton Telegrafi.
"Festa e tyre familjare është Dita e Shën Gjergjit dhe familja e djalit të tij ishte për vizitë, kështu që vumë re se po bënin shumë foto. Menduam se kishte një korrier në shtëpi që do të bënte foto të familjes në Bosnjë, sepse kishim informacion se Mladiq ishte atje. Pritëm korrierin, por ai nuk doli, kështu që vendosëm të kryenim një operacion (...) Kur policia hyri në shtëpi, Mladiq u përpoq të fshihej pas derës. Kur e gjetën, nuk e njohën menjëherë, megjithëse nuk kishte një maskim hollivudian si Karaxhiq. Kishte dokumente në tavolinë në emër të Ratko Mladiq, kështu që ai pranoi se ishin të tijat", theksoi Vukçeviç.
Mladiq gëzonte status të veçantë në Serbi edhe pas arrestimit të tij, dhe iu lejua të vizitonte varrin e vajzës së tij Ana, e cila kreu vetëvrasje në vitin 1994, përpara se të ekstradohej në Holandë.
Në nëntor 2017, Mladiç u dënua me burgim të përjetshëm me një vendim të shkallës së parë para Tribunalit të Hagës. Ai u dënua për persekutime, vrasje, dëbime, transferime me forcë, terrorizim, sulme të paligjshme ndaj civilëve dhe marrje pengjesh.
Më 8 qershor 2021, Mekanizmi Ndërkombëtar për Gjykatat Penale (IMCT) lëshoi një vendim të shkallës së dytë duke konfirmuar burgimin e përjetshëm të kriminelit Ratko Mladiq për gjenocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, terrorizim të qytetarëve të Sarajevës dhe marrje pengjesh të anëtarëve të UNPROFOR-it. /Telegrafi/