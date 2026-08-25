Planifikoi sulme terroriste në Francë: Si e humbi shtetësinë e Zvicrës një islamist nga Bosnja
Gjykata Administrative Federale e Zvicrës ka konfirmuar vendimin për heqjen e shtetësisë zvicerane për një person që i kishte premtuar besnikëri organizatës terroriste "Shteti Islamik" (IS) dhe po planifikonte sulme terroriste në Francë.
Personi në fjalë, me origjinë nga Bosnjë-Hercegovina dhe me vendbanim në Zvicrën franceze, kishte marrë shtetësinë zivcerane në vitin 2000.
Në janar të vitit 2021, një gjykatë në Paris e dënoi atë me 15 vjet burgim pasi u vërtetua se kishte planifikuar sulme terroriste.
Sekretariati Shtetëror për Migracionin i Zvicrës kishte vendosur që në maj të vitit 2021 t'ia merrte pasaportën zvicerane, me arsyetimin se veprimet e tij terroriste kanë dëmtuar rëndë interesat dhe imazhin e Zvicrës.
Sipas legjislacionit zviceran, heqja e shtetësisë është një masë e rrallë që zbatohet vetëm në raste të krimeve jashtëzakonisht të rënda apo veprimtarive që kërcënojnë sigurinë kombëtare.
Vendimi në fjalë nuk është ende përfundimtar, pasi pala e dënuar ka të drejtë të ankohet në Gjykatën Supreme Federale në Lausanne. /Telegrafi/