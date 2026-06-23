Tre raketa ukrainase godasin një ndërmarrje të rëndësishme industriale në Voronezh
Tre raketa lundruese ukrainase të tipit Storm Shadow/SCALP-EG goditën të martën ndërmarrjen ruse VZPP-S në qytetin e Voronezhit, sipas raportimeve të publikuara nga burime të ndryshme mediatike dhe kanale monitoruese të luftës.
VZPP-S është një kompani që merret me projektimin dhe prodhimin e gjysmëpërçuesve, qarqeve të integruara dhe moduleve të fuqisë elektrike.
Komponentët e saj përdoren nga qindra ndërmarrje industriale në Rusi, duke e bërë atë një pjesë të rëndësishme të zinxhirit të furnizimit teknologjik të vendit.
Deri më tani, autoritetet ruse nuk kanë dhënë detaje të plota për shkallën e dëmeve të shkaktuara nga sulmi, ndërsa nuk ka informacione të konfirmuara për viktima.
Sulmi vjen në një kohë kur Ukraina ka intensifikuar goditjet ndaj objekteve industriale dhe ushtarake në territorin rus, duke synuar infrastrukturën që mbështet prodhimin dhe furnizimin e sektorit të mbrojtjes.
Raketat Storm Shadow, të njohura në Francë si SCALP-EG, janë armë me rreze të gjatë veprimi të furnizuara nga aleatët perëndimorë të Ukrainës dhe janë përdorur në mënyrë të përsëritur për goditjen e objektivave strategjike larg vijës së frontit. /Telegrafi/