Tre lojtarët që Florentino Perezi dëshiron t’i largojë nga Real Madridi në fund të sezonit
Real Madrid nuk është e kënaqur me paraqitjet e treguara këtë sezon, dhe ndryshime të thella po planifikohen tashmë në zyrat e klubit.
Përplasjet e brendshme për shkak të pasigurisë së skuadrës kanë shkaktuar debate që drejtpërdrejt tregojnë nevojën për ristrukturim të grupit.
Florentino Perez beson se cikli i disa lojtarëve ka përfunduar. Ndjenja brenda hierarkisë së “Los Blancos” është se ekipi ka nevojë për frymë të re dhe përforcime në pozicione shumë specifike për t’u rikthyer sërish në dominimin në Europë.
Në këtë kontekst, tre emra dallohen me të kuqe: Fran Garcia, Dani Ceballos dhe David Alaba. Menaxhimi sportiv kupton se situatat e tyre sportive dhe kontraktuale kërkojnë vendime drastike.
Sezoni i Fran Garcias nuk ka përmbushur pritshmëritë që u krijuan pas rikthimit të tij. Mbrojtësi i krahut erdhi si një investim për të ardhmen, por nuk ka arritur të bëhet titullar i pakontestuar.
Një largim i mundshëm i Garcias do të lironte hapësirë në pagë dhe do të lejonte një investim më të madh.
Situata e Dani Ceballos gjithashtu ngre pyetje. Mesfushori nuk ka arritur të konsolidohet si një lojtar kyç në rotacion, dhe roli i tij ka zbritur ndërsa ditët e ndeshjeve kanë kaluar.
Megjithëse Ceballos ka treguar angazhim, ndjenja është se ai nuk ka bërë hapin vendimtar.
Situata e David Alabas është e ndryshme, por po aq relevante. Dëmtimet kanë ndikuar në vazhdimësinë e tij, dhe klubi po vlerëson objektivisht të ardhmen e tij.
Real Madrid e vlerëson përvojën dhe udhëheqjen e tij, por gjithashtu e pranon nevojën për të rinovuar mbrojtjen.
Largimet e mundshme të Fran Garcia, Dani Ceballos dhe David Alaba nuk janë vendime impulsive, por pjesë e një strategjie të dizajnuar për të rivitalizuar projektin sportiv të klubit./Telegrafi/