Ylli i Real Madridit ka vendosur të largohet në fund të sezonit
Qetësia në dhomat e zhveshjes së “Los Blancos” duket se është tronditur nga një lajm që po lëkund themelet e afatit kalimtar veror.
Një protagonist i papritur po lëviz në prapaskenë për të siguruar largimin nga Real Madrid sapo të përfundojë sezoni aktual i kampionatit.
Pakënaqësia buron nga një mungesë alarmante protagonizmi, e theksuar edhe më shumë pas ngritjes së Alvaro Arbeloa në krye të ekipit të parë madrilen.
Pozicioni i titullarit, që vetëm pak muaj më parë dukej si një e drejtë e padiskutueshme për sulmuesin brazilian, është zhdukur tani plotësisht.
Kjo situatë e ka shtyrë Rodrygon të shqyrtojë horizonte larg kryeqytetit spanjoll, duke synuar konkurrencën e fortë të Ligës Premier. Braziliani e ka parë rolin e tij të transformohet nga figurë kyçe në epokën e Carlo Ancelotti në një spektator luksi nga stoli apo tribunat.
Real Madridi është një klub që nuk pret askënd dhe shpërthimi i talenteve të rinj ka spostuar ish-lojtarin e Santosit.
Në moshën 25-vjeçare, lojtari e kupton se progresi i tij është frenuar nga rotacionet e vazhdueshme dhe problemet fizike në momente kyçe. Humbja e minutave nuk është vetëm çështje prestigji, por një kërcënim real për aspiratat e tij me kombëtaren e Brazilit.
Rrethi i Rodrygos nuk ka humbur kohë dhe ka riaktivizuar kontaktet me klube që kërkojnë të sigurojnë shërbimet e tij.
Mes pretendentëve spikat Chelsea, një skuadër në kërkim të një ylli që të udhëheqë projektin e saj sportiv aktualisht të luhatshëm./Telegrafi/