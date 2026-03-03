Gjyqtari konfirmon arsyen pse e ndëshkoi Mastantuonon direkt me karton të kuq
Real Madrid mund të mbetet pa Franco Mastantuonon për disa ndeshje, pasi ai u ndëshkua me karton të kuq direkt për protesta gjatë humbjes së së hënës mbrëma ndaj Getafes në “Santiago Bernabeu”. Tashmë është zbuluar arsyeja pse gjyqtari Alejandro Muniz vendosi ta përjashtojë atë.
Teksa “Los Blancos” po bëheshin gjithnjë e më të frustruar nga vonesat e lojës së Getafes në minutat shtesë, në gjysmën e fushës së Real Madridit, Mastantuono vazhdoi të ankohej ndaj gjyqtarit pasi një goditje dënimi iu akordua ekipit mysafir.
Megjithatë, argjentinasi duket se e kaloi kufirin. Gjyqtari ndaloi lojën pasi reagoi ndaj diçkaje që lojtari i tha dhe menjëherë nxori kartonin e kuq direkt.
Pas ndeshjes, trajneri Alvaro Arbeloa e cilësoi sjelljen e Mastantuonos si “të papranueshme”, duke kritikuar adoleshentin për mungesë qetësie.
Sipas raportimit të Diario AS, raporti i gjyqtarit nga ndeshja zbulon saktësisht arsyen e përjashtimit.
“Në minutën e 90-të, lojtari Franco Mastantuono (30) u përjashtua për këtë arsye: Duke m’u drejtuar mua, duke bërtitur fjalët e mëposhtme në dy raste: ‘Çfarë turpi, çfarë turpi i ndyrë’”.
Duke qenë karton i kuq direkt, Mastantuono rrezikon të mungojë më shumë se pezullimi automatik prej një ndeshjeje.
Kodi Disiplinor i Federatës Spanjolle të Futbollit (RFEF) parashikon se “t’i drejtohesh gjyqtarëve me fjalë ose qëndrime mosrespektuese apo përçmuese, për sa kohë nuk përbën shkeljen më të rëndë, dënohet me pezullim nga dy deri në tre ndeshje”.
Praktika në raste të tilla zakonisht është që lojtari të ndëshkohet me një pezullim prej dy ndeshjesh./Telegrafi/