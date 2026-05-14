Rikthimi i Jose Mourinhos te Real Madridi po hyn në fazën e tij të fundit, në pritje të miratimit përfundimtar të Florentino Perez. Ky veprim strategjik përkon me një klimë tensioni të brendshëm në dhomën e zhveshjes, të përkeqësuar nga konfliktet e fundit midis figurave kyçe në skuadrën aktuale.

Sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano, Mourinho, i vetëdijshëm për nevojën për të rivendosur hierarkinë dhe ekuilibrin taktik, ka propozuar tashmë emrin e tij të parë: Rodri.

Mesfushori i Manchester Cityt shihet nga trajneri portugez si gurthemeli për rindërtimin e një skuadre të lënë pas dore pas largimit të legjendave të saj. Edhe pse klubi anglez po lëviz shpejt për të siguruar zgjatjen e kontratës së yllit të tyre, interesi i Real Madridit ka ndezur kambanat e alarmit në Ligën Premier.

Mesfushori spanjoll, fitues i Topit të Artë, nuk e ka përjashtuar një transferim të mundshëm në kryeqytetin spanjoll këtë verë. Operacioni duket kompleks, por dëshira e trajnerit portugez për një organizator të lojës në nivel elitar mund të shkaktojë një shtytje të paprecedentë financiare në javët në vijim.

E kryer: Mourinho do të jetë trajner i Real Madridit, pritet vetëm zyrtarizimi

Real Madridi është duke kërkuar me dëshpërim një lojtar të aftë për të kontrolluar ritmin e lojës, një cilësi që mesfushori i lindur në Madrid e zotëron në mënyrë të lindur dhe me aftësi të provuara. Mourinho beson se energjia e lojtarëve të rinj të sotëm duhet të kanalizohet nga një lider që sjell pjekuri dhe ndërgjegjësim superior të lojës në rrethin e qendrës.

Bordi i Real Madridit ndan të njëjtin mendim me trajnerin portugez mbi mungesën e lidershipit futbollistik që skuadra vuan në garat e mëdha evropiane. Real Madridi e sheh lojtarin e Cityt si trashëgimtarin e përsosur të ndikimit që figurat historike kanë ushtruar në organizimin e lojës sulmuese.

Aftësia e lojtarit të lindur në Madrid për të ngadalësuar ritmin dhe për të thyer kurthet mbrojtëse do t'i siguronte skuadrës një stabilitet që i ka munguar shumë kohët e fundit.

Pavarësisht se Manchester City ka kaluar javë të tëra duke negociuar një zgjatje kontrate, presioni i Mourinhos mund ta kthejë peshoren drejt një transferimi historik. Real Madridi e di që Rodri sjell disiplinë pozicionale që do të rriste lirinë e sulmuesve të tyre, duke u bërë spiranca që mban të bashkuar të gjithë strukturën mbrojtëse të Merengues.

Përvoja dhe historia e mesfushorit spanjoll janë atribute që Florentino Perez i vlerëson si themelore për fillimin e këtij cikli të ri fitues nën drejtimin e trajnerit portugez. /Telegrafi/

