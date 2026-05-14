Transferimi i parë që Mourinho dëshiron te Real Madridi
Rikthimi i Jose Mourinhos te Real Madridi po hyn në fazën e tij të fundit, në pritje të miratimit përfundimtar të Florentino Perez. Ky veprim strategjik përkon me një klimë tensioni të brendshëm në dhomën e zhveshjes, të përkeqësuar nga konfliktet e fundit midis figurave kyçe në skuadrën aktuale.
Sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano, Mourinho, i vetëdijshëm për nevojën për të rivendosur hierarkinë dhe ekuilibrin taktik, ka propozuar tashmë emrin e tij të parë: Rodri.
Mesfushori i Manchester Cityt shihet nga trajneri portugez si gurthemeli për rindërtimin e një skuadre të lënë pas dore pas largimit të legjendave të saj. Edhe pse klubi anglez po lëviz shpejt për të siguruar zgjatjen e kontratës së yllit të tyre, interesi i Real Madridit ka ndezur kambanat e alarmit në Ligën Premier.
Mesfushori spanjoll, fitues i Topit të Artë, nuk e ka përjashtuar një transferim të mundshëm në kryeqytetin spanjoll këtë verë. Operacioni duket kompleks, por dëshira e trajnerit portugez për një organizator të lojës në nivel elitar mund të shkaktojë një shtytje të paprecedentë financiare në javët në vijim.
Real Madridi është duke kërkuar me dëshpërim një lojtar të aftë për të kontrolluar ritmin e lojës, një cilësi që mesfushori i lindur në Madrid e zotëron në mënyrë të lindur dhe me aftësi të provuara. Mourinho beson se energjia e lojtarëve të rinj të sotëm duhet të kanalizohet nga një lider që sjell pjekuri dhe ndërgjegjësim superior të lojës në rrethin e qendrës.
Bordi i Real Madridit ndan të njëjtin mendim me trajnerin portugez mbi mungesën e lidershipit futbollistik që skuadra vuan në garat e mëdha evropiane. Real Madridi e sheh lojtarin e Cityt si trashëgimtarin e përsosur të ndikimit që figurat historike kanë ushtruar në organizimin e lojës sulmuese.
Aftësia e lojtarit të lindur në Madrid për të ngadalësuar ritmin dhe për të thyer kurthet mbrojtëse do t'i siguronte skuadrës një stabilitet që i ka munguar shumë kohët e fundit.
Pavarësisht se Manchester City ka kaluar javë të tëra duke negociuar një zgjatje kontrate, presioni i Mourinhos mund ta kthejë peshoren drejt një transferimi historik. Real Madridi e di që Rodri sjell disiplinë pozicionale që do të rriste lirinë e sulmuesve të tyre, duke u bërë spiranca që mban të bashkuar të gjithë strukturën mbrojtëse të Merengues.
Përvoja dhe historia e mesfushorit spanjoll janë atribute që Florentino Perez i vlerëson si themelore për fillimin e këtij cikli të ri fitues nën drejtimin e trajnerit portugez. /Telegrafi/