ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Pas ndeshjes midis Zvicrës dhe Kolumbisë, trajneri i Zvicrës Murat Yakin u bë viral për shkak të pamjes dhe stilit të tij të veshjes, dhe midis shumë komenteve, bie në sy ai që e krahason atë me aktorin Mads Mikkelsen.

Konkretisht, gjatë ndeshjes midis Zvicrës dhe Kolumbisë në raundin e 1/8 të Kupës së Botës, Yakin tërhoqi vëmendjen me stilin e tij.

Ai mbante veshur një xhaketë dhe pantallona blu, të cilat i kombinoi me një bluzë të bardhë dhe atlete.


Me syzet dhe modelin e flokëve të errëta, pamja e tij i kujtoi në mënyrë të papërmbajtshme shumë njerëzve në rrjetet sociale aktorin danez Mads Mikkelsen.

"Kjo është çmenduri, zviceranët kanë Mads Mikkelsen si trajner?", bëri shaka një përdorues në X dhe pasuan mesazhe të ngjashme.

“Zvicra e mori Mads Mikkelsen si trajner, ata fitojnë gjithsesi”, “Unë dua që zviceranët të fitojnë sepse kanë turkun Mads Mikkelsen si trajner”, shkruan më tej ata.


Megjithatë, krahasimet nuk mbaruan me kaq, dhe dikush bëri shaka se dukej po ashtu si një personazh nga filmat e Quentin Tarantino-s.

Për të tjerët, Yakin i ngjante komedianit japonez Koji Kato, dhe disa shkruan se sjellja e tij u kujtonte personazhin e profesorit nga seriali "Money Heist".

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