Trajneri i Zvicrës u bë viral për shkak të pamjes, ai u ngjason shumë me një aktor të famshëm
Pas ndeshjes midis Zvicrës dhe Kolumbisë, trajneri i Zvicrës Murat Yakin u bë viral për shkak të pamjes dhe stilit të tij të veshjes, dhe midis shumë komenteve, bie në sy ai që e krahason atë me aktorin Mads Mikkelsen.
Konkretisht, gjatë ndeshjes midis Zvicrës dhe Kolumbisë në raundin e 1/8 të Kupës së Botës, Yakin tërhoqi vëmendjen me stilin e tij.
Ai mbante veshur një xhaketë dhe pantallona blu, të cilat i kombinoi me një bluzë të bardhë dhe atlete.
this is so crazy bro the swiss have mads mikkelsen as their coach??? pic.twitter.com/vX4R38ruif
— 🍞again.. (@lnvolo42) July 7, 2026
Me syzet dhe modelin e flokëve të errëta, pamja e tij i kujtoi në mënyrë të papërmbajtshme shumë njerëzve në rrjetet sociale aktorin danez Mads Mikkelsen.
"Kjo është çmenduri, zviceranët kanë Mads Mikkelsen si trajner?", bëri shaka një përdorues në X dhe pasuan mesazhe të ngjashme.
“Zvicra e mori Mads Mikkelsen si trajner, ata fitojnë gjithsesi”, “Unë dua që zviceranët të fitojnë sepse kanë turkun Mads Mikkelsen si trajner”, shkruan më tej ata.
i kinda want the swiss to win cuz they have turkish mads mikkelsen for a coach pic.twitter.com/R9nGOmPiVW
— Wilterson Witzky da Silva 🀄 (@ww_dasilva) July 7, 2026
Megjithatë, krahasimet nuk mbaruan me kaq, dhe dikush bëri shaka se dukej po ashtu si një personazh nga filmat e Quentin Tarantino-s.
Për të tjerët, Yakin i ngjante komedianit japonez Koji Kato, dhe disa shkruan se sjellja e tij u kujtonte personazhin e profesorit nga seriali "Money Heist".