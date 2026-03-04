Trajneri i njohur italian bëhet kandidat serioz për të marrë drejtimin e Real Madridit
Real Madrid ka vënë sërish synimet e saj tek Massimiliano Allegri, me trajnerin e Milan që po shfaqet si një kandidat serioz për stolin e klubit madrilen.
Sipas Corriere dello Sport, kjo nuk është hera e parë që gjigantët spanjollë kanë tentuar të tërheqin trajnerin italian.
Allegri ka qenë pranë bashkimit me ‘Los Blancos’ dy herë më pare, së pari në 2019 dhe më e famshmja në 2021.
Gjatë qasjes së dytë, një marrëveshje me Real Madrid ishte pothuajse plotësisht e finalizuar, përpara se ish-presidenti i Juventusit, Andrea Agnelli, të ndërhynte në momentin e fundit për ta bindur që të kthehej në Torino.
Aktualisht, Allegri është i vendosur dhe i kënaqur te Milan, por e ardhmja e tij afatgjatë mbetet subjekt i një vlerësimi vendimtar në fund të sezonit.
Në përfundim të kampanjës aktuale, klubi dhe trajneri do të kryejnë një rishikim të plotë të projektit për të vlerësuar rrugën e ardhshme./Telegrafi/