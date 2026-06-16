Trajneri i Kepit të Gjelbër shpjegon mjeshtërinë mbrojtëse në barazimin tronditës me Spanjën
Trajneri i Përfaqësueses së Kepit të Gjelbër, Pedro Leitao Brito i njohur si Bubista, mbrojti qasjen e thellë të skuadrës së tij pasi ata e mbajtën Spanjën në një barazim befasues në Kupën e Botës. Ndërsa La Roja dominoi posedimin e topit, Bubista argumentoi se skuadra e tij e kontrolloi lojën përmes organizimit, disiplinës dhe strukturës mbrojtëse, duke fituar një pikë të vlefshme kundër njërit prej favoritëve të turneut.
Kepi i Gjelbër prodhoi një nga befasitë e fazës së grupeve të Kupës së Botës duke e mbajtur Spanjën në një barazim pa gola në Grupin H. La Roja kontrolloi posedimin e topit për periudha të gjata, por nuk arriti të thyente një njësi mbrojtëse kokëfortë dhe të organizuar mirë.
Megjithëse kaloi pjesën më të madhe të ndeshjes pa top, Kepi i Gjelbër mbeti kompakt dhe i kufizoi mundësitë e qarta të Spanjës. Rezultati i siguroi një pikë të vlefshme dhe nxori në pah aftësinë e të dobëtëve për të konkurruar me një nga ekipet më të forta të futbollit ndërkombëtar.
Pas ndeshjes, trajneri Bubista e hodhi poshtë idenë se vetëm posedimi i topit përcakton kontrollin. Ai argumentoi se organizimi mbrojtës i ekipit të tij i lejonte ata të diktonin ndeshjen në një mënyrë tjetër.
“Sigurisht, mund të themi se Spanja e kishte në zotërim topin pothuajse gjatë gjithë kohës, por kontrolli i ndeshjes nuk është vetëm zotërimi i topit", shpjegoi fillimisht Bubista.
“E bëmë në një mënyrë tjetër. Sigurisht, do të kishim dashur të kishim më shumë tranzicione për sulmin, por skuadra spanjolle është mjaft e vështirë, kështu që jemi të kënaqur me këtë. Ekipet shkëlqejnë në organizimin e tyre mbrojtës këto ditë dhe në një Kupë Bote, statistikisht ekipet fitojnë ndeshje me një top tranzicioni ose një top që nuk lëviz. Dhe kështu duhet të përgatitemi në këtë mënyrë".
Trajneri i Kepit të Gjelbër
Bubista e përshkroi performancën si një pasqyrim të identitetit kombëtar të Kepit të Gjelbër dhe ambicies që qëndron pas fushatës së tyre në Kupën e Botës.
“Ne gjithmonë kemi thënë se donim që të gjithë ta shihnin vendin tonë, ekipin tonë. Kemi treguar organizim dhe trimëri, dhe kjo është provë e asaj që përfaqëson vendi ynë, qëndrueshmëri dhe përpjekje për të kapërcyer vështirësitë”.
“Para se të vija këtu, thashë se qëllimi ynë ishte të garonim në nivelin më të lartë. Ne do të përballeshim me vështirësi me siguri, e dinim këtë. Por do të bëjmë çmos për të kapërcyer pengesat".
Kush është Vozinha? Portieri 40-vjeçar që tronditi Spanjën në debutimin e tij në Kupën e Botës dhe ‘fitoi’ rreth 6 milionë ndjekës
Portieri Vozinha u shpall Lojtari i Ndeshjes pasi bëri disa pritje kyçe, por Bubista theksoi se ndeshja pa pësuar gola ishte produkt i një përpjekjeje kolektive.
“Ai ishte lojtari më i mirë në fushë, edhe ai duhet përgëzuar. Por mendoj se skuadra jonë ishte shumë e mirë në aspektin mbrojtës. Sigurisht, ai është aty edhe për të ndihmuar skuadrën tonë. Sigurisht, jam i lumtur që ai u zgjodh lojtari më i mirë i ndeshjes. Por mendoj se skuadra jonë bëri një punë spektakolare”, përfundoi trajneri i Kepit të Gjelbër. /Telegrafi/