Tornado të fuqishme në veri të SHBA-së, të paktën katër persona kanë humbur jetën
Disa tornado shumë të fuqishme goditën pjesën veriore të Shteteve të Bashkuara, si Michigan duke shkaktuar vdekje dhe dëme të mëdha materiale.
Sipas autoriteteve lokale, të paktën katër persona kanë vdekur, ndërsa shumë të tjerë janë plagosur.
Stuhitë e forta shkatërruan shtëpi, rrëzuan pemë dhe shtylla elektrike dhe lanë shumë zona pa energji elektrike.
Ekipet e emergjencës janë në terren dhe po kërkojnë persona të mundshëm të bllokuar nën rrënoja.
Shërbimet meteorologjike paralajmëruan se rreziku nga tornado dhe stuhi të tjera të forta ende nuk ka kaluar, prandaj banorët janë këshilluar të qëndrojnë në vende të sigurta dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve.
Pamjet e publikuara në internet tregojnë tornado të mëdha që lëvizin me shpejtësi dhe shkaktojnë shkatërrime në rrugën e tyre.
Autoritetet po vazhdojnë të vlerësojnë dëmet, ndërsa pritet që numri i viktimave dhe të plagosurve të ndryshojë ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë. /Telegrafi/