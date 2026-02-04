Top 10 klubet që fituan më së shumti nga shitjet në janar, gjiganti spanjoll në krye të listës
Afati kalimtar dimërorë i transferimeve nuk sjell vetëm përforcime, por edhe fitime të konsiderueshme për disa klube që kanë ditur të shesin në momentin e duhur.
Një nga statistikat më interesante të afatit të janarit lidhet pikërisht me shumat e arkëtuara nga shitjet e lojtarëve.
Afati i transferimeve dimërore për vitin 2026 është mbyllur në shumicën e kampionateve kryesore evropiane, me natën e së hënës së kaluar që shënoi fundin zyrtar për pesë ligat elitare të kontinentit. Megjithatë, në disa vende të tjera, merkatoja mbetet ende e hapur për disa ditë.
Në krye të renditjes qëndron Atlético de Madrid, i cili falë disa largimeve multi-milionëshe në fillim të janarit ka arkëtuar plot 77.5 milionë euro. Pas tyre renditet Bournemouth, që siguroi vendin e dytë kryesisht falë shitjes së Antoine Semenyo te Manchester City.
Në listë dominojnë gjithashtu disa klube angleze, ndërsa nuk mungojnë as surprizat nga kampionate të tjera, si Lazio nga Serie A apo Zenit Saint Petersburg, i cili rrallë shfaqet në këto renditje vitet e fundit.
10 klubet që fituan më shumë nga shitjet në janar:
- Atlético de Madrid – 77.5 milionë €
- Bournemouth – 72 milionë €
- Lazio – 59.7 milionë €
- West Ham United – 57.5 milionë €
- Wolverhampton Wanderers – 49.7 milionë €
- Olympique Marseille – 43 milionë €
- Tottenham Hotspur – 40 milionë €
- Rennes – 39 milionë €
- Atalanta – 37 milionë €
- Zenit Saint Petersburg – 35 milionë €
/Telegrafi/