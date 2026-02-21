Toney ironizon Hygerta Sakon me postim thumbues në rrjete sociale
Mbrëmja e fundit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka sjellë tension dhe emocione, teksa u konfirmuan finalistët që do të garojnë për çmimin e madh.
Në mesin e tyre është edhe Hygerta Sako, e cila arriti të sigurojë vendin në finale.
Por, kjo nuk ka kaluar pa komente nga ish-banorët, të cilët e kanë ndjekur lojën e saj nga jashtë.
Njëri prej tyre, Toney, ka reaguar me ironi në rrjetet sociale, duke u tallur me mënyrën se si Hygerta ka luajtur gjatë qëndrimit në shtëpi.
Në një InstaStory, ai ka publikuar një imazh të krijuar me inteligjencë artificiale, ku shfaqet një vajzë që i ngjan Hygertës duke fjetur e qetë me pizhame, ndërsa i ka vendosur emrin e saj si etiketë.
Ky postim u interpretua si një “thumb” ndaj strategjisë së saj, duke nënkuptuar se ajo ka qenë pak e përfshirë në debatet dhe konfliktet e lojës, por pavarësisht kësaj, arriti të shkojë deri në finale. /Telegrafi/
Toney/InstaStory