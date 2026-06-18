Tom Hanks zbulon se cilën skenë nga "Cast Away" nuk mund ta shikojë: Nëse filmi është në televizor, ngrihem dhe dal nga dhoma
Tom Hanks tha në podkastin "The Rest is Entertainment" se ishte e dhimbshme për të të shihte një skenë nga filmi "Cast Away" sepse mendonte se kishte bërë një lëvizje të keqe aktrimi në të.
Bëhet fjalë për momentin pasi Çaku kthehet në shtëpi, kur ai i kthen orën e xhepit që ajo ia dha para fluturimit për në shtëpinë e Kelit.
Në filmin e vitit 2000 “Cast Away”, Kelly, e luajtur nga Helen Hunt, i jep Chuck Noland një orë dore me foton e saj përpara një udhëtimi, dhe ai ia kthen atë katër vjet më vonë, pasi i mbijetoi një rrëzimi avioni në Oqeanin Paqësor dhe kaloi vite në një ishull të shkretë.
Tom Hanks(Foto: Cindy Ord/Getty Images)
Hanks shpjegoi pse skena ishte veçanërisht e pakëndshme për të. Në një intervistë, ai tha: "Ka një moment. Ishte e dhimbshme për mua në filmin 'Cast Away' kur u ktheva dhe Chuck ishte kthyer në shtëpinë e Kelly-t dhe po ia kthente orën. Dhe nëse filmi ishte në TV, unë ngrihesha dhe largohesha nga dhoma para se të fillonte ajo skenë".
Aktori deklaroi se në atë moment bëri një gjest që ishte jashtë karakterit të tij dhe më shumë i tij sesa i Chuck-ut. Ai thotë se nuk e dinte këtë gjatë xhirimeve, por vetëm kur e pa për herë të parë filmin e përfunduar.
"Cast Away" mori dy nominime për Oscar në vitin 2001, përfshirë një për aktorin më të mirë për Hanks, por çmimi më pas i shkoi Russell Crowe për filmin "Gladiator". Hanks fitoi një Golden Globe po atë vit për rolin e tij si një i shpëtuar i mbetur në det dhe punonjës i FedEx. /Telegrafi/