Nëna e Hayden Panettiere zbulon kush ishte pranë aktores në momentin e vdekjes
Nëna e aktores Hayden Panettiere, Lesley Vogel, ka folur pas vdekjes së vajzës së saj në moshën 36-vjeçare, duke zbuluar detaje për periudhën e fundit të jetës së saj.
Vogel përmendi ish-partnerin e Hayden, Brian Hickerson, i cili ndodhej me të në momentin e vdekjes.
Sipas saj, marrëdhënia e tyre kishte qenë prej vitesh problematike dhe familja ishte e shqetësuar për ndikimin që Hickerson kishte mbi aktoren.
Lesley Vogel
Hayden dhe Hickerson kishin një lidhje të trazuar nga viti 2018 deri në 2022, e cila u shoqërua me raste dhune dhe probleme ligjore.
Pavarësisht së kaluarës së vështirë, ata ishin parë sërish bashkë gjatë muajve të fundit.
Nëna e aktores tha gjithashtu se Hayden kishte qenë jashtëzakonisht e talentuar, por se industria e argëtimit ishte shumë e vështirë dhe, sipas saj, vajza e saj kishte humbur rrugën.
Duke folur mes lotësh, Vogel kujtoi edhe djalin e saj Jansen, i cili vdiq në vitin 2023 në moshën 28-vjeçare.
Hayden
Ajo tha se beson se Hayden tani është me vëllanë e saj dhe se të dy kanë gjetur paqen.
Hayden u gjet e pajetë në shtëpinë e saj në Karolinën e Jugut, gjersa dyshohet për mbidozë. /Telegrafi/
Hayden me nënën