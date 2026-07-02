Tifozja paraguaiane bëhet yll i Kampionatit Botëror me mesazh për gjermanët
Paraguai po përjeton momente historike në Kampionatin Botëror 2026. Pas barazimit 1:1 ndaj Gjermanisë në Boston, skuadra e drejtuar nga Gustavo Alfaro siguroi kualifikimin në fazën e 1/8 së finales duke triumfuar 4:3 pas ekzekutimit të penalltive, ku portieri Orlando Gil ishte heroi i madh, duke ndalur goditjen e Manuel Neuerit.
Megjithatë, përveç suksesit në fushë, vëmendje të madhe ka marrë edhe Daniela Naiel Aguilera Fischer, një modele dhe influencuese e re nga Paraguai, e cila është kthyer në një nga tifozet më të famshme të këtij Botërori, pavarësisht se nuk ka qenë e pranishme në çdo ndeshje të kombëtares së saj.
Së fundmi, ajo është bërë sërish virale në rrjetet sociale falë një mesazhi sfidues që u drejtoi tifozëve gjermanë pas eliminimit të kombëtares së tyre.
E njohur si Naiel Aguilera, ajo është modele, influencuese dhe studente nga qyteti Luque. Në vitin 2022 fitoi titullin Miss Teen Paraguay, ndërsa më pas nisi të ndërtonte një audiencë të madhe në rrjetet sociale.
Popullariteti i saj u rrit ndjeshëm më 5 qershor, kur publikoi disa fotografi nga stadiumi Defensores del Chaco, ku kombëtarja e Paraguait zhvilloi ceremoninë e lamtumirës para nisjes drejt Botërorit. Brenda pak ditësh, miliona përdorues nisën të pyesnin se kush ishte vajza që po mbështeste "Albirroja".
Madje, cilësia e lartë e fotografive dhe pamja e saj bënë që në internet të qarkullonin teori se imazhet ishin krijuar me inteligjencë artificiale. Naiel i hodhi poshtë këto pretendime në disa intervista.
Pas triumfit historik të Paraguait ndaj Gjermanisë, ajo publikoi një video që u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale.
"Ky mesazh është për të gjithë gjermanët që e nënvlerësuan Paraguain dhe Albirrojan", tha fillimisht ajo, përpara se të vazhdonte në gjuhën gjermane: "Përshëndetje, Gjermani! E respektoj lojën tuaj, por mos harroni se Paraguai lufton me zemër". Në fund të videos ajo shtoi: "Forca, Paraguai!".
Ndërkohë, numri i ndjekësve të saj vazhdon të rritet pas çdo ndeshjeje të Paraguait, ndërsa emri i saj po bëhet gjithnjë e më i njohur edhe jashtë kufijve të vendit. Pas eliminimit të Gjermanisë, mesazhi i saj ndaj atyre që nënvlerësuan Paraguain e ka rikthyer në qendër të vëmendjes, duke e shndërruar në një nga fenomenet virale të Botërorit 2026.
Paraguai tashmë pret sfidën e çerekfinales, e cila do të zhvillohet më 4 korrik në Filadelfia. Kundërshtari i radhës do të jetë fituesi i përballjes mes Francës dhe Suedisë. /Telegrafi/