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Tifozja e njohur kroate dhe sensacioni i tribunave, Ivana Knoll, ishte e ftuar në një lidhje direkte për publikun shqiptar.

Knoll u shfaq për disa minuta në emisionin sportiv "Kampionët e Botës" në TV Klan, ku tregoi se ky është Botërori i katërt që ajo ndjek.

Ajo u pyet për paraqitjen e Kroacisë dhe pritshmëritë e saj për ndeshjen ndaj Ganës, duke shprehur bindjen se kombëtarja që mbështet do të dalë fituese.

"Mendoj se mund ta fitojmë ndeshjen ndaj Ganës", u shpreh Knoll.


Në një moment, moderatorja Marina Vjollca i kërkoi të thoshte diçka në gjuhën shqipe.

"Si e thotë Ivana në shqip fjalën 'të dua'?", e pyeti moderatorja.

Tifozja kroate nuk hezitoi dhe e shqiptoi me buzëqeshje frazën "Të dua" në gjuhën shqipe, duke fituar duartrokitjet e publikut.

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