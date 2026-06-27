Tifozja kroate Ivana Knoll surprizon publikun shqiptar, thotë "të dua" në shqip
Tifozja e njohur kroate dhe sensacioni i tribunave, Ivana Knoll, ishte e ftuar në një lidhje direkte për publikun shqiptar.
Knoll u shfaq për disa minuta në emisionin sportiv "Kampionët e Botës" në TV Klan, ku tregoi se ky është Botërori i katërt që ajo ndjek.
Ajo u pyet për paraqitjen e Kroacisë dhe pritshmëritë e saj për ndeshjen ndaj Ganës, duke shprehur bindjen se kombëtarja që mbështet do të dalë fituese.
"Mendoj se mund ta fitojmë ndeshjen ndaj Ganës", u shpreh Knoll.
Në një moment, moderatorja Marina Vjollca i kërkoi të thoshte diçka në gjuhën shqipe.
"Si e thotë Ivana në shqip fjalën 'të dua'?", e pyeti moderatorja.
Tifozja kroate nuk hezitoi dhe e shqiptoi me buzëqeshje frazën "Të dua" në gjuhën shqipe, duke fituar duartrokitjet e publikut.