Tifozët argjentinas valëvisin flamurin izraelit para trajnerit të Egjiptit, ai pështyn drejt tyre
Videoja e krijuar pas ndeshjes së fazës së 1/8-tës së Kupës së Botës midis Argjentinës dhe Egjiptit u përhap në një kohë shumë të shkurtër në rrjetet sociale dhe shkaktoi reagime të shumta në të gjithë botën.
Videoja tregon një grup tifozësh argjentinas që valëvisin flamurin izraelit, ndërsa trajneri i Egjiptit, Hossam Hassan, është afër dhe pështyn drejt tyre.
Në rrjetet sociale u shfaqën pretendime se ky ishte një provokim i qëllimshëm drejtuar trajnerit egjiptian për shkak të paraqitjeve të tij të mëparshme publike në të cilat ai mbështeti palestinezët dhe bëri thirrje që të mos harrohen viktimat civile të luftës në Gaza.
Egypt's coach Hossam Hassan spits on Argentina fans after they waved an Israeli flag in front of him 😭 pic.twitter.com/stjJ3yTbSb
— BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026
Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se aktualisht nuk ka asnjë konfirmim zyrtar ose prova që të konfirmojnë se tifozët kishin ndërmend ta provokonin Hassanin me flamujt e tyre. Motivi për veprimet e tyre mbetet objekt interpretimesh të ndryshme në mediat sociale.
Hossam Hassan ka tërhequr vëmendjen globale ditët e fundit me deklaratat e tij në lidhje me situatën në Gaza. Pas kualifikimit të Egjiptit për fazat eliminatore të Kupës së Botës, ai tha se sukseset sportive nuk duhet të shkëpusin vëmendjen nga vuajtjet njerëzore dhe shprehu solidaritet me viktimat civile të konfliktit.
Gjatë një prej shfaqjeve të tij të mëparshme, ai mbante flamurin palestinez, gjë që shkaktoi reagime të shumta në publikun ndërkombëtar.
Pas humbjes 3-2 të Egjiptit nga Argjentina dhe eliminimit nga Kupa e Botës, vëmendja e një pjese të publikut nuk u tërhoq vetëm nga ngjarjet në fushë, por edhe nga ngjarjet në tribuna, pamjet e të cilave ende shpërndahen intensivisht në internet.
Nga rruga, Argjentina fitoi 3-2 për të kaluar në çerekfinalet e Kupës së Botës, ndërsa skenat nga tribunat dhe kuptimi i tyre ndoshta do të diskutohen për një kohë të gjatë. /Telegrafi/