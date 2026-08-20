Theo James tërhiqet nga gara për James Bond
Theo James, aktori i njohur nga "The White Lotus" dhe "Divergent", duket se e ka përjashtuar veten nga gara për të qenë James Bond-i i ardhshëm.
Aktori 41-vjeçar, i cili prej vitesh përmendej si një nga kandidatët për të zëvendësuar Daniel Craig, tha se tashmë është 'shumë i vjetër' për rolin.
Por mosha nuk është arsyeja e vetme. James shpjegoi se fama e jashtëzakonshme që do t’i sillte roli mund të ndikonte edhe te familja e tij, veçanërisht te fëmijët.
Theo
Ai tha se ideja që të mos mund të dalë më lirshëm në rrugë dhe që fëmijët e tij të rriten nën vëmendjen e vazhdueshme të publikut dhe rrjeteve sociale, nuk ia vlen.
Sipas tij, një rol kaq i madh mund të duket shumë joshës në fillim, por pasojat e famës mund të jenë shumë të mëdha.
Daniel Craig
James është i martuar me aktoren Ruth Kearney dhe çifti ka dy fëmijë.
Ai gjithashtu tregoi se nuk i ka pëlqyer gjithmonë mënyra se si fama është fokusuar te pamja e tij fizike.
Ndërkohë, gara për Bond-in e ri vazhdon. Emra si Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Jacob Elordi dhe Louis Partridge janë përmendur si kandidatë. /Telegrafi/