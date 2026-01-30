Territori, shkëmbimet e të burgosurve dhe anëtarësimi në BE - çfarë tjetër tha Zelensky?
Volodymyr Zelensky ka folur për zhvillimet më të fundit lidhur me luftën në Ukrainë, duke përfshirë ndalimin e pretenduar të energjisë, një takim të mundshëm me presidentin rus, Vladimir Putinin dhe bisedimet e paqes që zhvillohen këtë fundjavë në Abu Dhabi.
Gjatë një interviste me gazetarët, presidenti ukrainas komentoi gjithashtu mbi territorin, shkëmbimet e të burgosurve dhe perspektivat e anëtarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian, raporton skynews.
Për territorin - Zelensky tha se ai është i gatshëm të bëjë kompromis si pjesë e bisedimeve të paqes për të përfunduar luftën, por shtoi se edhe Rusia duhet të detyrohet të bëjë kompromiset e saj.
Një kompromis i tillë nuk është arritur për çështjen territoriale, veçanërisht për rajonin e Donetskut të Ukrainës, tha ai.
Lideri ukrainas shtoi se “ne besojmë se kërkesat e ashpra të vendosura ndaj Ukrainës qartë nuk përbëjnë një kompromis. Kjo është një ndryshim i integritetit territorial të Ukrainës, dhe pikërisht formati që pala ruse ka sinjalizuar publikisht”, transmeton Telegrafi.
Zelensky tha se “zgjidhja më pak problematike” është që trupat ukrainase dhe ato ruse të “qëndrojnë ku jemi”.
Ai tha se nuk janë zhvilluar diskutime të mëtejshme mbi propozimin e SHBA-së për ta kthyer rajonin e Donbasit në një “zonë ekonomike të lirë”, pasi delegacioni rus “nuk kishte mandat për të marrë vendime mbi këto çështje”.
Për shkëmbimet e të burgosurve - Zelensky sugjeroi se Rusia ka “ndalur procesin” e shkëmbimeve të të burgosurve.
“Ata nuk janë veçanërisht të interesuar për të shkëmbyer njerëz, sepse nuk mendojnë se u sjell ndonjë përfitim”, tha ai.
“Sipas tyre, përfiton Ukraina. Por unë mendoj se ata duhet të mendojnë edhe për njerëzit e tyre – për ushtarët e tyre”, shtoi ukrainasi.
Për anëtarësimin në BE - presidenti i Ukrainës tha se vendi i tij do të jetë teknikisht i gatshëm të bashkohet me Bashkimin Evropian në vitin 2027, duke shtuar se sigurimi i një “rrugë të shpejtë” për anëtarësim në bllok ishte një pjesë e rëndësishme e garancive të sigurisë pas përfundimit të luftës.
“Do të doja që Ukraina të kishte një afat të qartë kohor”, tha ai, duke shtuar se qeveria e tij ishte e përkushtuar ndaj reformave të nevojshme për këtë qëllim. /Telegrafi/